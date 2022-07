Arezzo, Sara Simeoni si racconta e ai giovani dice: "Non dite mai non ce la faccio"

Francesca Muzzi 17 luglio 2022 a

Il video della sua impresa a Mosca per introdurre la campionessa di sempre di salto in alto, Sara Simeoni. E’ cominciata così la lunga chiaccherata al premio “Aquila d’Oro”. Tanti argomenti preceduti appunto dal ricordo di Mosca. Sara Simeoni guarda e poi stempera subito con il suo sorriso contagioso: “Sapete a cosa pensavo mentre guardavo il filmato? All’agilità che non c’è più” e sorride. “Mi ricordavo le sensazioni che avevo mentre facevo la rincorsa, ero spavalda”.

E quindi quando guarda questi video sente più gioia o più nostalgia?

“Non vivo pensando a quello che ho fatto - risponde - perché poi ci sono state altre cose nella mia vita, il mondo va avanti. Me lo ricordo, perché me lo ricordate voi. Se non mi chiedete niente, io non penso a quello che ho fatto”.

E’ vero che però all’inizio voleva fare la ballerina?

“Allora qui bisogna andare un po’ indietro. Sessanta anni fa noi giovani ragazzine vedevamo gli spettacoli con le ballerine ed era normale essere attratti da questo mondo. Io da piccola cercavo di imitare quello che vedevo in televisione. Quando ho cominciato la scuola elementare nella scuola, c’era un istituto d’arte dove facevo corsi di danza, pittura, recitazione. Io volevo farli tutti perché mi piacevano. Ho scelto invece di fare pittura e danza, la danza mi piaceva molto”.

Poi che cosa è successo?

“Stavamo preparando un balletto per l’Aida a Verona. Eravamo tutte gasate, esce la maestra di danza e mi dice: ‘mi dispiace, tu sei troppo alta e ti devo togliere dal gruppo’. Fine della carriera da ballerina. Poi alla scuola media mi è capitata l’occasione dell’atletica e sono andata. Mi piaceva l’ambiente, mi piaceva gareggiare ed eccomi qua”.

Lei ha aperto la strada a tante donne. Perché ce n’era così bisogno, vi sentivate da meno?

“In quegli anni non è che eravamo considerate in modo diverso. Era così e basta. Lo sport era organizzato al maschile. Perché l’investimento era più che altro nello sport maschile, perché dava più certezze. Le ragazze sembrava che fossero meno costanti. Anche la metodologia di allenamento era al maschile, noi prendevamo quello che facevano i maschi e lo adattavamo a noi”.

Compresi i vestiti. Oggi è impensabile avere lo stesso abbigliamento per uomini e donne.

“Le prime tute erano un disastro. Un’atleta alta doveva prendere una large o extra large. Ma se di lunghezza andava bene di larghezza no. A livello di bacino avevamo un lavoro di cucito da fare non indifferente”.

Anche con i giornalisti il rapporto era diverso. Più diretto rispetto a oggi che invece tutto è filtrato.

“Non c’erano i filtri. Oggi lo sportivo fa la conferenza stampa prima o dopo di una competizione invece io mi trovavo il giornalista in pedana mentre mi allenavo, viaggiavamo sullo stesso aereo o alloggiavamo in albergo”.

E come eravate trattate?

“Se facevi risultati non c’era differenza. Proprio giorni fa mi ero messa a sfogliare riviste dell’epoca e pezzi di giornale ed effettivamente era così”.

In un’intervista disse che era stata dimenticata, ma l’anno scorso al Circolo degli anelli abbiamo visto un’altra Sara Simeoni. Come si è trovata in quei nuovi panni?

“Dimenticata... perché per quello che un atleta ha fatto come risultato e per l’aiuto che può dare si potevano fare tante cose, sentirsi utili alla causa. Poi l’anno scorso è venuta fuori questa storia delle Olimpiadi. Un’esperienza bella, divertente, perchè per via del covid ancora non c’era pubblico e quindi lì dentro eravamo tutti noi. Non so se è stata anche quell’atmosfera un po’ casalinga a rendere il programma tutto così semplice, bello e genuino”.

Lei avrebbe diviso la medaglia d’oro come ha fatto Tamberi?

“Penso che sia stata una sorpresa. Soprattutto per il primo posto, non è mai esistito il pari merito, esisteva per il secondo o terzo. Però se ti trovi alle Olimpiadi e ti dicono di dividersi la medaglia d’oro gli dici no?”.

Guerra in Ucraina. Tanti sportivi russi sono stati esclusi dalle competizioni. Che ne pensa di questa decisione?

“Quando è scoppiata la guerra vai subito a pensare allo sport e a chi hai avuto modo di conoscere ed è una cosa che ti lascia amareggiata. Per il resto io ho sempre pensato e visto lo sport come qualcosa che ferma le guerre. La mia prima Olimpiade a Monaco vivevo in questo villaggio dove c’era il mondo dentro e non stavi a guardare il colore della pella, la religione, eravamo felici di stare lì. E mi dicevo: ma guarda chi s’è inventato questa cosa come è stato lungimirante”. “Mi trovo d’accordo - continua la Simeoni - con quello detto da Panatta: lo sport deve essere un’ancora di salvezza per restare insieme, per condividere, per dare una speranza”.

Perché lei come tanti sportivi degli anni ‘80 siete così “immortali”?

“Ma io credo che abbiamo avuto la fortuna di vivere in un momento storico particolare. Non sono stati anni tranquilli forse per questo i risultati che facevamo davano come l’impressione che ci potesse essere una sorta di riscatto”.

Dov’era a vedere la finale dei Mondiali dell’82?

“Ricordo che mi allenavo a orari assurdi in occasione dei mondiali. E poi anche noi andavamo in giro con la macchina decapottabile”.

A Mosca prima del salto decisivo, lei ha avuto quello che oggi si chiamerebbe un attacco di panico.

“Io non ho mai sofferto le gare, mi allenavo. Però le Olimpiadi... non ci si abitua mai alle Olimpiadi. A Mosca volevo vincere la medaglia d’oro. A tutti i costi. Ad un certo punto quando sono entrata in pedana m’è cascato il mondo addosso, m’ha preso la paura, tremavo mi veniva da piangere. Il cuore mi batteva così forte che avevo paura che le mie avversarie lo sentissero. Ho sbagliato la rincorsa. Ho sbagliato a misurare i passi. Il mio allenatore (suo marito ndr) ha capito e dalla tribuna mi ha cacciato un urlo. Sono riuscita a ritrovare la calma e il resto è storia”.

Ai ragazzi dice sempre: non dite non ce la faccio. “Nella vita bisogna provare e riprovare, perché come fai a sapere se sei capace”. E lei lo è stata, capace di saltare più in alto di tutti.

