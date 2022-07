Arezzo, pista ciclabile verso la multisala unirà i centri commerciali e un tunnel sotto la rotatoria Setteponti

Luca Serafini 18 luglio 2022 a

a

a

Presto si potrà girare in tutta sicurezza con la bicicletta (o a piedi) da un centro commerciale all’altro seguendo la striscia rossa della pista ciclabile. Un grande anello che unisce Obi - Setteponti - Al Magnifico, ben saldato con la città. E grazie ad un tunnel ricavato sotto alla rotatoria ubicata vicino alla multisala, le bici e i pedoni saranno in grado di superare il traffico caotico di quel tratto per imboccare via Setteponti.

Ecco le immagini, per ora su carta, alle quali l’assessore Alessandro Casi e lo staff di Palazzo Cavallo stanno lavorando. Disegni e previsioni che diventeranno realtà, assicura l’amministratore della giunta Ghinelli, in tempi non lunghi. Il cantiere per realizzare il nuovo tratto di ciclabile che servirà Al Magnifico sarà appaltato entro il 2022 e i lavori, non complessi, saranno questione di pochi mesi. Per il sottopasso sulla rotatoria, dove si tratta di rimuovere gli scatolari esistenti e creare il tunnel ciclopedonale, si va più avanti con i tempi ma nel corso del 2023 l’intervento sarà messo in campo. I finanziamenti, tanto per cambiare, sono sempre quelli del Pnrr per la cosiddetta rigenerazione urbana e la riduzione del degrado, declinati dall’amministrazione in un ventaglio di interventi. In tema di piste ciclabili, che il Comune coltiva e allunga (7 km in più), è di 249.000 euro la somma destinata al collegamento tra il centro commerciale Al Magnifico con il Parco Ducci in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il tracciato segue un percorso nel verde e consentirà a ciclisti e pedoni di transitare nella propria corsia, al riparo dai mezzi a motore. In questa fase è in corso la progettazione definitiva ed esecutiva a cura dell’architetto Gianvito Alba di Firenze. Con le carte a disposizione, si passerà poi alla gara per individuare l’impresa esecutrice dell’opera.

La via ad esclusivo uso di biciclette e pedoni, una volta congiunta la multisala con l’Obi, permette da un lato di proseguire verso la città e dall’altro, mediante il sottopasso attuale, in direzione dell’area del centro commerciale Setteponti, che ancora per i più si chiama “Ipercoop”, con Decathlon e le altre attività della galleria. Il circuito dei centri commerciali a quel punto sarà completo, mettendo in rete un pezzo di città periferica ma che quotidianamente è frequentata e vissuto da molte persone e che merita attenzione. In questo contesto, l’ulteriore step del tunnel verso la Setteponti - con passaggi sul lato Beyfin e lato Agrimacchine - rappresenta una conquista ulteriore fino a qualche anno fa difficile da immaginare, nell’ottica di una città che sappia far convivere mezzi a motore, biciclette e pedoni, incentivando e proteggendo le ultime due categorie notoriamente fragili.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.