Porta in giro il cane e sparisce: l'animale era legato ad un palo, lei trovata dai carabinieri in stato confusionale

18 luglio 2022 a

Notte di ricerche a Montevarchi, poi alle 6 il sospiro di sollievo. Una donna, cinquantenne, era sparita dopo aver annunciato al compagno che andava a portare il cane a fare un giro. La coppia si trovava nei pressi di un locale nella città del Valdarno.

Proccupato del mancato ritorno della compagna, l'uomo ha iniziato a cercarla nei dintorni senza esito. Ha però ritrovato il cane: il guinzaglio era stato legato ad un palo. Ma della donna nessuna traccia. Erano le 2 della notte quando sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno che hanno raccolto tutte le informazioni e hanno setacciato la zona, oltre a recarsi nei luoghi dove poteva essersi recata.

La cinquantenne pare infatti che altre volte in preda ad amnesie o disturbi si sia allontanata improvvisamente per andare da conoscenti o parenti. Questa volta non era da loro e solo alle 6 le pattuglie dell'Arma hanno individuato la donna che vagava senza meta, in stato confusionale, in una via di Montevarchi. E' stata affidata ai sanitari.

