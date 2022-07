Arezzo, l'arcivescovo Fontana: "Non lascio debiti ma 5 milioni. Abbiate cura della Pieve"

Nicola Brandini 19 luglio 2022 a

Un organo nuovo, moderno, adatto alle esigenze della cattedrale di Arezzo. È l’ultimo lascito tangibile che Monsignor Riccardo Fontana fa alla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. È costato circa 100 mila euro ed è stato realizzato grazie alla generosità di alcuni donatori che per il momento restano anonimi. L’inaugurazione ufficiale è prevista per le celebrazioni del santo patrono della città, San Donato, il 6 e il 7 agosto. Ma è probabile che prima di quella data si sia già insediato il successore di Riccardo Fontana, il quale ha approfittato della conferenza stampa di presentazione dell’organo per tracciare un breve e rapido bilancio del suo lungo mandato.“Ho iniziato 13 anni fa e la prima cosa che feci fu realizzare la nuova sede della Caritas Diocesana – esordisce Monsignor Fontana – costò un milione l’edificio, più 732 mila euro per restaurarlo. In questi anni non abbiamo mai accentrato, semmai valorizzato: sul territorio si possono contare 45 Caritas, 245 parrocchie e 157 preti, di cui 37 nati qui e sotto gli 80 anni e tanti altri arrivati da altre parti del mondo. Al mio successore – prosegue Fontana - lascio 5 milioni di soldi pubblici da utilizzare, in primo luogo per il campanile della Pieve, scrigno preziosissimo della città per il quale chiedo agli aretini di prendersene cura”.

E a proposito di numeri e bilanci, Fontana confessa: “quando sono arrivato c’erano 12 milioni di debito che grazie a tutta la squadra che lavora con me sono stati sanati. Adesso è tutto in ordine”. Fontana non ha dimenticato gli aiuti che la Diocesi ha fatto recapitare in Ucraina dopo lo scoppio della guerra: “130 mila euro sono stati donati dagli aretini alla popolazione ucraina”, spiega il vescovo. Ma adesso all’orizzonte c’è la festa per il santo patrono di Arezzo, con le celebrazioni che si svolgeranno in città il 6 e il 7 di agosto. E ad impreziosire la festa ci sarà la musica del nuovo organo, che risuonerà in cattedrale per la prima volta nella sua nuova sede. Mancano solo gli ultimi dettagli da sistemare, ma lo strumento è stato installato ed è già funzionate. “Questo è un progetto culturale – spiega Fontana – ad Arezzo, da Guido d’Arezzo in poi, la musica è sempre stata un soggetto forte. I metodi di una volta però sono vecchi e la Chiesa deve trovare sistemi nuovi per stare accanto alla gente: ci sono tanti giovani musicisti che si sono riavvicinati al Duomo e saranno gli organisti abituali di uno strumento bello, agile e poco costoso”.

L’appuntamento è per la sera del 6 agosto, quando in cattedrale il nuovo strumento suonerà per la prima volta accompagnando tre gruppi corali che si esibiranno in contemporanea per l’occasione: il coro della cattedrale di Arezzo, quello di Sansepolcro e Vox Cordis. Quel giorno le celebrazioni per il santo patrono potrebbero essere officiate già dal nuovo vescovo. “Arezzo è una città bellissima ma che ogni tanto ha bisogno di essere ‘restaurata’ per tirare fuori il meglio – conclude Riccardo Fontana – e mi auguro che il mio successore comprenda fino in fondo la bellezza di questa città incantata che è sempre riuscita a fare la sua parte attraverso i secoli”.

