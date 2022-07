Arezzo, infermiere a processo per atti sessuali: accusato di aver palpeggiato la paziente durante prelievo

Luca Serafini 20 luglio 2022 a

a

a

Andare in ospedale per il prelievo del sangue e sentirsi mettere le mani addosso, nelle parti intime, da un operatore sanitario. E’ quello che sarebbe capitato alla giovane paziente che lo scorso dicembre denunciò di aver subito l’atto sessuale mentre era distesa sul lettino al punto prelievi dell’ospedale San Donato di Arezzo. Ieri, a distanza di sette mesi, l’infermiere accusato per quel fatto è stato rinviato a giudizio. L’imputato nega di aver palpeggiato la ragazza ed ha chiesto di essere processato con rito abbreviato: procedimento rapido con discussione che si svolge allo stato degli atti e riduzione di un terzo della pena, in caso di condanna. Il giudice dell’udienza preliminare Stefano Cascone ieri ha preso atto di questa richiesta da parte dell’infermiere, classe 1956, difeso dall’avvocato Alessandro Mori, ed ha pure preso atto della costituzione di parte civile della paziente, rappresentata dall’avvocato Stefano Del Corto (ieri sostituito dall’avvocato Tommaso Ceccarini). La 25enne è intenzionata a chiedere giustizia e potrebbe rivendicare un risarcimento. All’infermiere viene contestato l’articolo 609 del codice penale, gli atti sessuali con la particolarità di aver commesso il fatto come incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni. Quella mattina, stando alla denuncia, la donna si era recata al punto prelievi in base ad un appuntamento. L’operatore sanitario avrebbe mostrato una attenzione particolare verso di lei, con apprezzamenti pesanti ed un palpeggiamento nella zona dell’inguine della paziente. Tutto questo mentre la donna era nel box con la siringa sul braccio. Una volta uscita dall’ambulatorio, la giovane raccontò tutto ad una amica. Poi l’episodio venne reso pubblico da una associazione (“Collettivae”) che si batte per la parità di genere e contro i soprusi sulle donne: il caso fece molto clamore con la stessa Azienda sanitaria locale che subito avviò una indagine interna, mentre l’Ordine delle professioni infermieristiche intervenne esprimendo solidarietà alla paziente e anche rimarcando come l’eventuale errore di uno non può inficiare il lavoro e l’impegno di tanti. Da parte sua la Procura ha portato avanti l’attività istruttoria che si è concretizzata nella richiesta di rinvio a giudizio per il 66enne. Tutto deve essere ancora accertato. Ieri, con pm di udienza la dottoressa Elisabetta Iannelli, è stato incardinato il rito per il giudizio. L’11 ottobre la parola della paziente sarà messa a confronto con quella dell’infermiere che sostiene di non aver commesso alcunché e di essere stato magari equivocato. Spetterà poi al giudice tirare le somme: innocente o colpevole. E, nel secondo caso, meritevole di quale pena? Intanto, sul fronte lavorativo, nessuna particolare complicazione dovrebbe essere scattata per l’uomo, che nel frattempo ha appeso al chiodo la divisa sanitaria ed è in pensione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.