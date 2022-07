Tragedia in piscina a San Giovanni: annega a 43 anni davanti alla moglie e alla figlia

Michele Bossini 20 luglio 2022 a

Tragedia alla piscina “Las Vegas” in lungarno fratelli Cervi a San Giovanni Valdarno, dove un uomo di 43 anni è annegato. Disperato trasferimento con l’elisoccorso alla volta di Siena nell’estremo tentativo di salvarlo ma il quarantenne non ce l’ha fatta. Quella che doveva essere una tranquilla domenica di relax in piscina, per sfuggire alla canicola e trovare un po’ di refrigerio si è trasformata in un incubo per una famiglia di cittadini stranieri, residente nel comprensorio. Non è ancora chiaro nel dettaglio quello che è accaduto.

In base a una prima ricostruzione l’uomo e la moglie, si sono trovati in difficoltà quando si sono ritrovati nel punto della vasca in cui l’acqua, vicino alla zona dei trampolini, si fa più profonda. Non appena i bagnini si sono accorti di quanto stava accadendo si sono attivati e la donna è stata subito soccorsa e rianimata, la peggio è andata invece all’uomo, anche lui soccorso ma coi sintomi da annegamento gravi, tanto da dovere chiamare il numero di emergenza 112.

All’arrivo dei soccorsi, con automedica e ambulanza, le condizioni del quarantenne sono apparse molto serie ai sanitari, che hanno prestato le prime cure e deciso per il trasporto d’urgenza al policlinico senese delle Scotte, avvenuto con l’elicottero Pegaso che è atterrato in un terreno agricolo a due passi dalla piscina per poi decollare alla volta di Siena. Purtroppo le sue condizioni erano disperate e l’uomo è deceduto poco dopo essere arrivato in ospedale. Sotto choc la figlioletta.

Sull’accaduto stanno svolgendo degli accertamenti i carabinieri della compagnia di San Giovanni; sulla base di quanto raccontato dalle persone sentite tra lunedì ieri in qualità di testimoni, al momento non sarebbero emerse alcun tipo di anomalie o di irregolarità, ma gli accertamenti non sono terminati.

La piscina ha riaperto regolarmente i battenti. I titolari si dicono distrutti per quello che è successo ricordando che nel corso di questa stagione erano già state quattro le persone che si erano trovate in difficoltà in acqua ed erano state portate in salvo a bordo vasca dopo essere state soccorse dal personale di salvataggio.

