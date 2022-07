Arezzo, siccità: interrogativi sull'apertura, il Wwf è per lo slittamento ma per le doppiette decisione prematura

Giovanna Belardi 20 luglio 2022 a

Il terribile e prolungato periodo di siccità rischia di incidere anche sulla caccia. E’ stato approvato il calendario venatorio della Regione Toscana 2022-2023 e all’indomani del via libera il Wwf scende in campo chiedendo di rinviare le date, spostando l’addestramento dei cani dalla terza domenica di agosto a settembre, e l’apertura della caccia dalla terza domenica di settembre a ottobre.

“E’ una siccità che sta riducendo allo stremo la nostra fauna e la nostra flora” segnala l’associazione.

“Come Wwf regionale avevamo chiesto un confronto prima dell’approvazione del testo ma non siamo stati considerati. E’ una caratteristica standard della Regione - commenta Giorgio Grazzini, vicepresidente Wwf Arezzo -. Finché esisteva la Provincia classica c’era la consulta provinciale che comprendeva associazioni venatorie, agricole e un rappresentante delle associazioni ambientaliste. Ora che la competenza è della Regione a livello territoriale non si decide più nulla”.

E il gran caldo e l’assenza di precipitazioni stanno mettendo a dura prova la natura: “Quest’anno è terribile. Gli animali sono in grave difficoltà e quindi la caccia non è auspicabile nei termini previsti dalla Regione - continua Grazzini -. Poi hanno reso cacciabili specie che sono già in grave declino, come la tortora selvatica e l’allodola e la caccia inciderebbe ancora di più. Noi abbiamo fatto una nota, attendiamo che il testo della delibera sia pubblicato poi lo passeremo all’ufficio legale nazionale per le opportune valutazioni”.

Ma quali sono le specie che soffrono di più? “Gli acquatici, le specie già in difficoltà come tortora, pavoncella, allodola, moriglione. Si prospetta una stagione più invasiva del solito con una situazione climatica molto grave”. Le associazioni venatorie sembrano consapevoli dei gravi problemi provocati dalla siccità ma invitano a vedere cosa succederà a breve: “Essendo al momento la caccia chiusa il problema a nostro parere non si pone, è prematuro intervenire ora. Bisogna vedere se la situazione si protrae ancora per uno o due mesi, allora chi preposto valuterà il da farsi - commenta Iacopo Piantini, presidente provinciale Enalcaccia di Arezzo -.Fermo restando che i cacciatori non si sono mai tirati indietro a ragionare costruttivamente sulla gestione della fauna e del territorio. Ma siamo convinti che il meteo cambierà, pertanto il calendario venatorio avrà comunque la sua applicazione nei tempi stabiliti essendo un diritto dei cacciatori, cittadini contribuenti”.

