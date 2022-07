Rsa chiusa per carenze igieniche, gli anziani vengono trasferiti. Padre Joseph: "Non ci hanno dato tempo". L'assessore: "Basiti"

Giovanna Belardi 21 luglio 2022 a

“A seguito di carenze igieniche, amministrative e di fabbisogno di personale il sindaco di Loro Ciuffenna ha emesso ordinanza di chiusura della Rsa Pratomagno. La Zona distretto ha già preso i contatti con le famiglie degli ospiti per supportarli nel trovare nuove sistemazioni”. E’ questo lo stringato comunicato della Asl che annuncia quanto successo alla Rsa, una struttura ben conosciuta in Valdarno dove si trovano ospiti al momento 14 anziani. I controlli fatti dalla commissione multidisciplinare dell’azienda a più riprese hanno fatto emergere qualcosa che non andava e le relative segnalazioni sono state inviate al sindaco di Loro Ciuffenna, Moreno Botti, che martedì ha firmato l’ordinanza.

Si tratta di segnalazioni in merito all’igiene, e soprattutto di tipo amministrativo e organizzativo. I due verbali della commissione Asl richiedevano nel primo del 7 luglio “interventi atti a ripristinare le condizioni necessarie al mantenimento dei requisiti minimi di esercizio”, mentre nel secondo dell’11 veniva espresso parere negativo “sul mantenimento dei requisiti di esercizio”.

Non solo, si legge nel testo firmato dal sindaco che “Richiamata l’ordinanza sindacale n. 7 del 12.07.2022 nella quale a fronte della presentazione di un Piano di azioni di miglioramento atto a ripristinare i requisiti minimi di esercizio presentato dal legale rappresentante della Rsa Pratomagno Padre Joseph Vazhuthanpally alla Commissione stessa ed al Comune, veniva stabilito di procedere immediatamente e senza indugio all’applicazione delle azioni temporanee atte, in via provvisoria, a preservare gli ospiti da conseguenze dirette ed indirette derivanti dalle carenze contestate e ad adempiere alle contestazioni elevate entro i termini indicati nel piano di azione presentato, ovvero entro il 15 luglio”.

Ma visto l’ultimo verbale della commissione Asl di lunedì 18 con il quale veniva confermato il parere negativo sul mantenimento dei requisiti[…] il Comune di Loro Ciuffenna “preso atto delle ricadute che le inadempienze rilevate possono avere sulla salute e l’incolumità degli ospiti” ordina a “Padre Joseph Vazhuthanpally, in qualità di legale rappresentante della Lucia S.r.l.,titolare della struttura di assumere ogni iniziativa, evitando al contempo qualsiasi rischio per l’incolumità degli ospiti affinché gli stessi possano essere allontanati dalla Rsa Pratomagno e ricollocati presso altra struttura”.

Ordina inoltre di dare immediata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione con conseguente chiusura dell’attività alle famiglie/amministratori di sostegno degli ospiti affinché possano trovare altra sistemazione dell’anziano nelle Rsa accreditate ed autorizzate da Regione Toscana[/…]”. “Siamo basiti” commenta l’assessore al sociale Wanda Ginestroni: “Questa struttura è operativa da tanti anni e non c’erano mai stati problemi, neppure sotto il Covid. So che a giugno è cambiata la gestione. E’ un punto di riferimento importante per tutto il Valdarno”.

“Siamo entrati un mese fa e la Asl è venuta quattro volte - commenta Padre Joseph, missionario di origine indiana responsabile della struttura -. Avevamo chiesto sei mesi per adeguarci non ci hanno dato neppure tre mesi. Se faremo opposizione? Bella domanda. Bisognerebbe farla contro diverse persone. Strano che ora non è in regola e prima sì. Quante persone lavorano qui? Io ho in busta paga 16 dipendenti, per 14 anziani”.

Padre Joseph spiega che per il momento gli ospiti sono ancora lì, finché non verranno spostati in altre strutture. E sulla Rsa Pratomagno interviene anche il consigliere regionale Elisa Tozzi. “Una vicenda molto grave che impone di fare chiarezza quanto prima, anche perché sono coinvolte numerose persone fragili”. Così la consigliera regionale Tozzi (gruppo Toscana Domani) sulla sospensione della licenza ordinata dal sindaco di Loro Ciuffenna, a seguito di controlli effettuati dalla Asl.

“Le famiglie degli ospiti sono in apprensione per i loro cari che dovranno essere trasferiti in altre Rsa convenzionate con le Asl. Stiamo parlando di anziani in precarie condizioni di salute - sottolinea Tozzi - costretti a spostarsi da un giorno all’altro con tutti i disagi e le difficoltà che ciò comporta, anche per chi dovrà trovare le nuove sistemazioni e organizzare i trasferimenti”.

“C’è da chiedersi come venga gestito il sistema degli accreditamenti di queste strutture che hanno in mano la sorte di tanti concittadini fragili e, per questo, presenterò un’apposita interrogazione in consiglio regionale”.

