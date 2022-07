Arezzo, bagni pubblici: piano del Comune per parco Pertini, piazza del Popolo e Praticino. Arriva la gettoniera

Alessandro Bindi 22 luglio 2022 a

Bagni pubblici, il Comune dà una scossa a tra servizi igienici della città. Accordo trovato con Koinè per riaprire i manufatti al parco Pertini. Delibera agli atti per ripristinare la situazione in piazza del Popolo e ipotesi gettoniera per regolare l’accesso ai bagni di piazzetta del Praticino di fronte alla biblioteca bersagliati dai vandali. L’assessore alla manutenzione fa il punto sulla riqualificazione di manufatti spesso simbolo del degrado e che fanno calare la percezione di accoglienza turistica.

“L’impegno dell’amministrazione comunale” spiega l’assessore Alessandro Casi è quello di garantire all’utenza un servizio. Nei mesi scorsi ho effettuato un incontro con i tecnici degli uffici della manutenzione e degli uffici del patrimonio per effettuare una ricognizione dello stato attuale dei bagni pubblici. Sono emerse alcune criticità per le quali abbiamo lavorato alla risoluzione”.

Nel mirino della riqualificazione, prima di tutto, sono finiti i bagni della centralissima Piazza del Popolo, inutilizzati da anni e bersaglio di vandali che a colpi di bomboletta spray hanno trasformato un angolo di città in un emblema del degrado. L’area esterna è poi stata utilizzata come un gabinetto a cielo aperto contribuendo a diffondere un odore nauseabondo nei giardini. Adesso è prevista la pulizia esterna e interna. Fuori saranno eliminate le scritte vandaliche, dentro sistemati gli arredi: lavandini e wc. Con il provvedimento dirigenziale numero 1766 del 6 luglio, adesso finalmente arriva l’intervento di pulizia dei servizi igienici di Piazza del Popolo che porterà all’eliminazione delle scritte di vernice presenti nelle zone murarie esterne della facciata principale e della relativa pulizia della porta di accesso ai bagni, dell’armadio a muro color grigio, dell’armadio in alluminio color verde, delle sedute in cemento e della pavimentazione dei servizi igienici di Piazza del Popolo. “Vogliamo restituire decoro a quell’angolo cittadino” dice Casi “oltre che ripristinare le condizioni di igiene e sicurezza dei servizi igienici. Si tratta di un intervento urgente e improrogabile al quale se ne aggiungeranno altri in altre zone tra cui il parco Giotto e piazzetta del Praticino”.

Già dai prossimi giorni ci sarà anche l’attivazione del servizio di bagni pubblici al parco Pertini dove l’inaugurazione delle strutture recentemente riqualificate dal Comune è slittata a causa dei lavori di sistemazione del bar il cui cantiere fermo con le quattro frecce ha bloccato l’apertura dei bagni.

“Ho avuto conferma” annuncia Casi a seguito di un colloquio costruttivo con Koinè che ringrazia per la disponibilità dimostrata “dell'arretramento del cantiere che permetterà al Comune di poter aprire i bagni rendendoli fruibili agli utenti”.

Il Comune in tutti i casi di attivazione dei bagni pubblici ha deciso di attivare la gettoniera.

In pratica le porte si apriranno solo dopo l’inserimento del denaro. “Un modo per regolare l’accesso preservando la struttura da puntuali attacchi vandalici” spiega l’assessore Alessandro Casi.

Una soluzione che sarà adottata anche ai bagni di piazzetta del Praticino nel centro storico. Là il servizio è funzionante ma resta il problema dei danneggiamenti alla struttura frequentemente presa di mira dai vandali. Installeremo un sistema di gettoniera in modo da regolare l’accesso e evitare danni, garantendo pulizia e decoro oltre ad un uso esclusivo per gli utenti”.

