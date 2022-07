Arezzo, elezioni del 25 settembre: primi movimenti per i candidati, nomi e ipotesi

Luca Serafini 22 luglio 2022 a

Parte un altro treno per il Parlamento. Chi ci salirà da Arezzo? La data ravvicinata del voto, domenica 25 settembre, ha di fatto già aperto le grandi manovre. C’è chi sogna, chi sgomita, chi finge disinteresse. Nomi, ipotesi, congetture. Con un quadro diverso dal passato (solo 400 deputati e 200 senatori) e collegi con nuovi perimetri. Tornano a casa i rappresentanti eletti nel 2018. Nel centrodestra l’onorevole Felice Maurizio D’Ettore, ma anche il collega Stefano Mugnai (passati da Forza Italia a Coraggio Italia) sembrano destinati a sparire dai radar. Invece no, par di capire che si ritengano pienamente in partita benché inseriti in un partitino satellite della coalizione. Coalizione dove la voce grossa la fanno Fratelli d’Italia e Lega, con ciò che resta di Forza Italia accanto. Il vento dei sondaggi spinge Giorgia Meloni e apre possibilità agli esponenti locali di FdI. Chi? Il naturale aspirante-parlamentare, in teoria, sarebbe Francesco Macrì, che di Fratelli d’Italia è mente e trascinatore. L’ex presidente di Estra (in attesa di possibile riabilitazione dal Tar) è a disposizione del partito. Le beghe giudiziarie in corso possono essere zavorra ma anche no. In evidenza nel centrodestra c’è Silvia Chiassai Martini, brillante sindaco di Montevarchi, rieletta da poco, e presidente della Provincia, che in Valdarno può fare breccia spostando l’ago del Collegio aretino. Gradita trasversalmente nell’alleanza può candidarsi, forse, dimettendosi dal ruolo che ha dichiarato di voler portare avanti ma va studiato bene il regolamento su tempi delle dimissioni e dello scioglimento delle Camere. C’è un altro sindaco che potrebbe spiccare il volo verso Roma, Mario Agnelli, che di recente al Corriere ha dichiarato di non avere tessere ma di essere molto vicino al partito di Matteo Salvini con il quale si sente spesso. La Lega ha portato in Senato l’ex assessore del comune di Arezzo, Tiziana Nisini, sottosegretario al Welfare, e tutto lascia supporre che punterà a tenerla in Parlamento. Nisini potrebbe essere anche inserita in lista in altre parti d’Italia. I giochi si faranno sui tavoli nazionali e regionali e il gradimento provinciale conterà ma fino a un certo punto. La partita sul collegio Camera sarà apertissima e il candidato va scelto bene: stavolta tutta la provincia è raccolta in una sola sfida, non più divisa come in passato. Vincerà uno solo. Nel nuovo quadro il sindaco del comune capoluogo, Alessandro Ghinelli, appare sfilato dopo la presa di posizione pro Draghi: aderire all’appello ha accentuato la sua “civicità” suscitando irritazione in FdI. Nel centrosinistra, qualora la decisione spettasse al territorio, c’è la carta di Vincenzo Ceccarelli, consigliere regionale con lunga esperienza, ma si vocifera anche di Domenico Giani, ex capo delle guardie del Papa e ora presidente delle Misericordie. A meno che non venga calato nel territorio qualche personaggio di livello nazionale, cosa che vale anche per il centrodestra. Tutto da decifrare, poi, lo spazio nelle quote del proporzionale. Vedremo presto srotolarsi il cammino verso le urne con strategie, proposte e veti. Quanto al Movimento 5stelle, la deputata Chiara Gagnarli ha lasciato il partito di Conte per passare con Luigi Di Maio e ora per la deputata cortonese uscente rientrare in bazzica sembra arduo. Su chi punteranno i grillini? Dalla base può emergere chiunque. Svanito, pare, il “campo largo” con il Pd, che ipotizzava Letta.

