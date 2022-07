Arezzo, cantieri sotto il solleone: i lavori procedono. Il punto su caserma di via Filzi, doppia canna Baldaccio e rotatoria via Fiorentina

Alessandro Bindi 23 luglio 2022 a

a

a

Non vanno in vacanza i cantieri delle maxi opere pubbliche.

In città si lavora a pieno ritmo per consegnare agli aretini: la nuova caserma della Polizia Municipale, il tunnel e la rotatoria di via Fiorentina e la doppia canna del Baldaccio.

CANTIERI

In via Fabio Filzi, dopo lo stop, si è ripreso a lavorare per trasformare l’edificio dell’ex asilo in caserma. Ruspe in azione anche nel cantiere lungo il raccordo rimasto fermo con le quattro frecce per troppo tempo. Adesso in via Fiorentina, dal primo di luglio, c’è stato il cambio passo decisivo. E prosegue il cantiere della doppia canna del Baldaccio dove nelle ultime ore il gigantesco monolite sta prendendo forma prima di essere spinto sotto ai binari della linea ferrovia Firenze-Roma.

Opere per una spesa di oltre dieci milioni di euro destinate a dare una svolta in termini di viabilità e mobilità oltre che di sicurezza, e non solo stradale, seguite con attenzione dall’assessore alle opere strategiche Marco Sacchetti.

ASSESSORE

“All’interno dei tre cantieri” conferma l’assessore Sacchetti “delle maxi opere pubbliche che vengono dal primo mandato amministrativo in continuità tra le due giunte Ghinelli, le ditte stanno lavorando. Dopo alcune criticità, finalmente superate, legate a problemi che chiamo endogeni e esogeni, adesso i lavori sono ripartiti e procedono. Stiamo monitorando lo stato dei lavori assieme ai tecnici e agli uffici”.

OSTACOLI SUPERATI

Dopo mesi bui, legati anche all’incertezza del caro materiale che aveva fatto lievitare i costi, la situazione appare definita. “Il cantiere di via Fabio Filzi” assicura Sacchetti “è ripartito, riuscendo a superare alcune problematiche che chiamo interne. Lo stop in questo caso non era motivato dal caro materiale perchè è un intervento di partenariato pubblico-privato ed il meccanismo della concessione prevede che l'incremento dei costi avesse l’adeguamento automatico. In via Baldaccio e in via Fiorentina invece il rallentamento era dovuto al caro materiale che aveva messo in difficoltà le imprese ed il decreto aiuti, con il quale è stata prevista la procedura dell'adeguamento dei prezzi ci ha aiutato”.

CRONOPROGRAMMA

Adesso quindi, dopo il tempo perso, c’è solo da tenere sottomano il cronoprogramma per procedere a pieno ritmo. Si lavorerà quindi durante l’estate per recuperare. “Al sottopasso Baldaccio” ricorda Sacchetti “c'è da traguardare scadenze importanti rispettando i tempi previsti. Terminata la realizzazione del monolite, la struttura sarà spinta sotto la linea ferroviaria. Poi resta lo svuotamento e la realizzazione delle carreggiate da raccordare con la viabilità già esistente. Entro il 2023 l’opera pubblica sarà consegnata alla città”.

E tempi di consegna datati 2023 sono quelli previsti anche per la nuova caserma di via Fabio Filzi, mentre per la rotatoria di via Fiorentina, e il tunnel sottostante ci sono ancora almeno venti mesi di lavori.

In via Fiorentina ancora è presto quindi per dire quando finirà. “Sono passate solo due settimane” chiosa Sacchetti “dalla ripresa dei lavori. L’obiettivo è quello di vedere conclusa l’opera nei primi mesi del 2024”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.