Arezzo, elezioni: toto candidati nel vivo. Nel centrodestra si inserisce Lucia Tanti, nel centrosinistra anche De Robertis e Vaccari

C’è spazio anche per Lucia Tanti nella riflessione del centrodestra impegnato nella scelta dei candidati alle elezioni politiche del 25 settembre. Fase fluida, tempi stretti. E il nome della vice sindaco di Arezzo è tra quelli sul tavolo. Se ne parla tra Arezzo e Roma nell’ottica di una estensione dei partiti di coalizione (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) verso sindaci e amministratori dei territori. Un campo moderato, ma ancorato al centrodestra, in cui Lucia Tanti, tessitrice del secondo successo del sindaco Alessandro Ghinelli, è operosa veterana. A proposito di candidature territoriali lo scioglimento anticipato delle Camere non aiuta certo Ghinelli, ancora alle prese con il processo Coingas, idem per Francesco Macrì, altra risorsa del centrodestra del territorio, pur disponibile a scendere in campo e chiamato. Per entrambi il discorso è molto in salita.

Non è invece fuori dai giochi Felice Maurizio D’Ettore, che il Collegio aretino nel 2018 lo ha vinto e farà senz’altro valere il suo peso nella coalizione. Anche se nel corso della legislatura ha lasciato Forza Italia ed è passato (con Stefano Mugnai) al partitino Coraggio Italia, può dire la sua come deputato uscente.

La riflessione in atto nel centrodestra prende seriamente in considerazione anche Silvia Chiassai Martini, sindaco di Montevarchi e presidente della Provincia, che gode della fiducia di Fratelli d’Italia e di ampi settori dell’alleanza e che potrebbe rastrellare voti in Valdarno dove può decidersi la sfida con il centrosinistra che qui ha radici antiche. Questa volta, tra l’altro, assieme ai comuni aretini ci sono nel Collegio 9 anche Figline Incisa e Reggello. Ma Chiassai Martini potrebbe essere schierata nel proporzionale con il listino FdI e questo lascerebbe campo all’ipotesi Lucia Tanti. La vice di Ghinelli, moderata, apertamente per il “modello Genova”, draghiana, può intercettare voti al centro. Il laboratorio è in pieno fermento. Fuori discussione appare la ricandidatura di Tiziana Nisini, senatrice della Lega, sottosegretaria al Welfare nel governo Draghi. E nei giochi del centrodestra resta pure in partita, con il suo appeal mediatico e la vivacità amministrativa, Mario Agnelli sindaco di Castiglion Fiorentino vicino alla Lega. Nel centrosinistra, non viaggiano solo i nomi di Vincenzo Ceccarelli, ex assessore regionale e attuale consigliere del Pd, lunga esperienza alle spalle, e quello di Domenico Giani, ex capo della gendarmeria Vaticana, ora presidente delle Misericordie; si parla anche di Lucia De Robertis, una vita in politica, competente e con grande penetrazione nel territorio; si parla di Franco Vaccari, padre e leader della Cittadella della Pace di Rondine, con un valore aggiunto legato al carisma di questa straordinaria esperienza; e tra gli emergenti c’è da segnalare, per tornare ai sindaci, la prima cittadina di Lucignano, Roberta Casini, ben connessa con il Pd senza rinunciare a vivacità e autonomia amministrativa nella cittadina-perla della Valdichiana. Via al confronto anche nel Movimento 5 stelle, terzo polo in campo falcidiato dalle scissioni, che al netto di nuovi volti potrebbe puntare sul consigliere comunale Michele Menchetti.



