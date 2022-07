Arezzo, ladri all'Esselunga sfondano vetrina con auto e fanno razzia di soldi del bancomat

23 luglio 2022 a

Lanciano una Fiat 500 contro l'Esselunga e sfondano la vetrina del bar Atlantic. Ladri in azione con la tecnica dell'ariete in via Leonardo da Vinci ad Arezzo, nella notte tra venerdì 22 luglio e sabato 23.

E' successo intorno alle 3.20 e il colpo è riuscito: i malviventi hanno violato il bancomat, che era i, loro bersaglio, e sono fuggiti con un'altra auto nella quale hanno caricato il denaro che sono riusciti a prelevare. Altre banconote sono rimaste a terra. Indaga la Polizia di Stato con la Squadra Mobile.. Per aprire il bancomat è stata usata della sostanza esplosiva, forse acetilene, con un innesco.

Due le persone a volto coperto che sono state riprese dalle telecamere. L'utilitaria lanciata contro il supermercato è risultata rubata. Questa mattina il superstore Esselunga ha aperto comunque i battenti seppure con un leggero ritardo per completare i rilievi della polizia scientifica volti a impostare l'attività di indagine. Ripuliti i locali dai frantumi provocati dai ladri con la loro scorreria.

