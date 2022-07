Evasione fiscale, tra Arezzo e Umbria maxi giro di fatture false: 36 indagati, anche un cantante. Sequestri per 750 mila euro

Luca Serafini 24 luglio 2022 a

Un vortice di fatture false confezionate ad arte per dimostrare spese inesistenti e abbattere in questo modo le tasse sul proprio imponibile. Venivano realizzate a Gubbio e ne beneficiavano ditte di Arezzo, dell’Umbria e delle Marche. Trentasei persone - per lo più imprenditori aretini e umbri - sono indagate per evasione fiscale dalla Procura di Perugia e in questi giorni la Guardia di Finanza ha eseguito sequestri preventivi per 750.000 euro disposti dal gip Piercarlo Frabotta. C’è anche il cantautore Andrea Mingardi tra i coinvolti: la sua società di Bologna avrebbe omesso il pagamento di circa 100 mila euro di imposte grazie al meccanismo intercettato dalle Fiamme gialle della Tenenza eugubina. Ma l’inchiesta è in fase ancora preliminare e le ipotesi di accusa sono tutte da dimostrare. Secondo quanto emerso, dal 2013 al 2020 c’era una società di Gubbio, guidata da Maurizio T., 63 anni, che provvedeva a emettere fatture a raffica sganciate da qualsiasi effettivo servizio svolto per i clienti. Documenti con intestazioni generiche, per consulenze e altro, che consentivano di abbattere Iva, Irpef e Ires. I finanzieri hanno messo in fila il flusso di fatture da parte di quella che viene definita come una vera e propria “cartiera”, il cui titolare è ritenuto “emettitore seriale”. L’eugubino, indagato anche in un altro procedimento, è ritenuto per certe annualità evasore totale, sconosciuto al fisco. La società non aveva struttura e dipendenti. Operava da casa, una borsa 24 ore come ufficio itinerante. A lui facevano riferimento titolari di ditte individuali di tutti i settori (dagli spettacoli ai parquet alla meccanica) di Arezzo, Civitanova Marche, Fermignano, Foligno, Castiglion Fiorentino, Gubbio, Gualdo Cattaneo, Anghiari, Monterchi, Sansepolcro, Monte San Savino, Cortona, Foiano della Chiana, Citerna, Città di Castello, Palma Campania, Fano, Todi, Prato. Per ognuno dei 35 clienti sono scattati sequestri strumentali alla eventuale confisca di quello che viene ritenuto il presunto profitto del reato tributario. Stop a beni mobili e immobili. Tra gli indagati, che hanno nominato i propri avvocati per difendersi, appare il nome di Mingardi, oggi 82enne, personaggio della musica italiana, cantante e autore di brani scritti anche per Mina, fondatore della Nazionale Cantanti. Apprezzato e impegnato nel sociale. Anche lui dovrà chiarire la sua posizione. Il procedimento della procura di Perugia è stato iscritto nel 2019 ed è partito da un precedente fascicolo che riguarda l’eugubino - procacciatore d’affari - sempre per beghe fiscali. In questo gli è contestato di emettere in modo sistematico fatture (recuperate dalla Finanza attraverso lo Spesometro dell’Agenzia delle Entrate) per operazioni inesistenti per consentire alle società e ditte individuali l’evasione sulle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Si faceva pagare una cifra per quelle emissioni, anche in contanti, mentre le ditte, all’inverso, dichiarando operazioni passive fittizie, alleggerivano la posizione fiscale con margini di illecito profitto. Gli inquirenti hanno passato al vaglio una ad una tutte le fatture sospette, rilevando che non erano sorrette da alcuna prestazione e documentazione. Per giustificarsi della mancanza di documenti, risulta che l’eugubini avesse denunciato che il materiale cartaceo si era deteriorato per un evento meteorologico.

La Procura di Perugia ha calcolato che il volume complessivo di Iva, Irpef e Ires non pervenuto allo Stato con il trucco delle fatture farlocche, ammonta a 981.499 euro, ma il pm ha indicato in 747.848 euro la somma da sequestrare, escludendo le evasioni sotto i 5 mila euro.

