Arezzo, furto da 50 mila euro in meno di quattro minuti all'Esselunga. FdI, appello a prefetto e sindaco sulla sicurezza

Ammonta a 50 mila euro ma forse anche di più la refurtiva del furto messo a segno l’altra notte all’Esselunga di via Leonardo da Vinci. Un colpo da manuale realizzato da malviventi esperti che prima hanno sfondato l’accesso usando un’auto (rubata) come ariete sul lato del bar e poi hanno confezionato la cosiddetta “marmotta” con sostanza esplosiva (forse acetilene) per aprire la cassa del bancomat. A disposizione hanno avuto quattro minuti scarsi, quelli trascorsi tra le 3,21 e le 3,25, il lasso di tempo che va dal segnale dell’allarme, all’arrivo della prima pattuglia della polizia. La Volante, rapidissima avrebbe potuto anche imbattersi nella macchina “pulita” dei banditi in fuga ma in base al disegno criminoso l’auto era stata posizionata sul retro del bar (è lì che la riprendono le telecamere) ed ha seguito un percorso diverso. I video ritraggono due persone con il volto coperto che manovrano e quindi entrano nella struttura commerciale. Immagini riprese da lontano e non nitide che sono al vaglio degli inquirenti impegnati nel non facile lavoro per risalire agli autori della razzia: gente esperta, smaliziata, pratica del mestiere. Il dirigente della Squadra Mobile della Questura, il dottor Sergio Leo, si è recato nel cuore della notte sul posto dove sono intervenute le Volanti e i suoi poliziotti, oltre che la scientifica e la vigilanza. La Fiat 500 utilizzata come ariete per aprirsi un varco, era stata rubata ad un paio di minuti di distanza poco prima. Una volta squarciata la vetrata e ricavato il pertugio sul lato del Bar Atlantic, i malviventi sono penetrati nella struttura commerciale dove, con mosse rapide, hanno piazzato il materiale esplodente e l’innesco per far saltare il bancomat di Banca Intesa Sanpaolo. Il dispositivo non risulta fosse dotato del congegno che sporca le banconote con inchiostro e le rende riconoscibili, quindi inutilizzabili. Nella foga circa 3.500 euro sono rimasti per terra. Arraffato il grosso. L’apertura del supermercato ha subito un leggero ritardo per completare rilievi e ripulitura dai detriti.

REAZIONI

Fratelli d'Italia Arezzo interviene sul fatto di cronaca con una nota:

"Fratelli d'Italia Arezzo che dopo aver anche presentato in consiglio comunale atti di indirizzo volti all'aumento della copertura del territorio cittadino con telecamere di videosorveglianza, non può che, a seguito di quanto accaduto all'Esselunga, fare un appello al Prefetto, Istituzione su cui facciamo affidamento per il controllo del territorio, affinché sia ulteriormente alzato il livello di guardia nella città di Arezzo. Oltre allo spaccio, alla movida molesta e alle micro baby gang è opportuno porre attenzione anche alla criminalità predatoria.

Fratelli d'Italia fa un appello al Prefetto di Arezzo, che ad oggi ha dimostrato una maggior attenzione e presenza rispetto ai suoi predecessori, a che si alzi il livello di controllo del territorio e sollecita il sindaco di Arezzo ad attuare senza indugio e senza ritardi gli atti di indirizzo presentati e votati per aumentare la video sorveglianza cittadina".

