Arezzo, Silvia Chiassai Martini: "Non mi candido". Nel centrosinistra l'ipotesi Ruscelli. Valzer di nomi

Luca Serafini 24 luglio 2022 a

a

a

[/FIRMACITTA-2]“Non mi candido. Non ho mire per il Parlamento. Resto a fare il sindaco della mia città, Montevarchi, che mi ha da poco riconfermata, e continuo a ricoprire il ruolo di Presidente della Provincia di Arezzo”.

Silvia Chiassai Martini tira un rigo sopra il suo nome, che pure risultava gradito nella coalizione di centrodestra per le elezioni del 25 settembre. Era ritenuta candidabile nell’uninominale o nel proporzionale, con ottime chance. Silvia Chiassai Martini sembrava lì lì per salire sul treno con possibile destinazione Roma. “Invece no. Ci ho riflettuto. Ho fatto una scelta, ho preso un impegno e una responsabilità con il mio territorio e io sono di parola”, aggiunge la sindaca che da due legislature strappa il comune valdarnese al centrosinistra. “Certo, fa piacere sapere di godere della fiducia e della considerazione per un incarico così importante come quello di parlamentare, e dico la verità che ti mette in difficoltà il trovarsi di fronte ad una scelta del genere”, aggiunge. Certe occasioni possono non tornare più. Ma Silvia Chiassai Martini è categorica: “Non scendo in campo”. E già pensa ai prossimi impegni amministrativi. In consiglio provinciale già a inizio agosto vorrebbe portare un progetto sulle comunità energetiche. “Saremo modello per tutta Italia”, dice. In caso, sarebbe stato il 28 luglio il giorno ultimo per presentare le dimissioni, condizione necessaria per correre alle politiche da parte dei sindaci di comuni sopra i 20 mila abitanti. Nel gruppo dei sindaci civici di area centrodestra, resta ora da sciogliere il dubbio legato ad Alessandro Ghinelli, primo cittadino di Arezzo, i cui contatti con Roma e il potenziale “patito dei sindaci” sono stati intensi. La presa di posizione pro Draghi lo ha qualificato da una parte, più moderata, tenendolo teoricamente in bazzica. Altri aretini in ambito centrodestra con la fascia tricolore al petto e di cui si parla sono Mario Agnelli, in orbita Lega, sindaco di Castiglion Fiorentino, e Filippo Vagnoli, giovanissimo sindaco di Bibbiena. E sempre in veste di parlamentare/ amministratore moderato del territorio non va sottovalutata Lucia Tanti, vice sindaco di Arezzo. Prossima settimana decisiva per tutti, su alleanze nomi. Il centrodestra aretino a Roma aveva Maurizio D’Ettore e Stefano Mugnai (passati a Coraggio Italia) e il primo potrebbe scendere in campo sia qui - non è fuori dai giochi - oppure in Calabria, sua terra di origine. Tiziana Nisini, sottosegretario al Welfare, della Lega, dovrebbe essere ricandidata. E Fratelli d’Italia? Il partito diventato fulcro del centrodestra, guidato nell’Aretino da Francesco Lucacci, si riunisce domani. Eserciterà il suo peso. FdI non è un mistero avrebbe gradito Chiassai Martini ma ha frecce all’arco compresa quella di Francesco Macrì, dinamico leader, che potrebbe essere scoccata. Quando ha corso nelle competizioni elettorali non ha mai steccato.

Nel centrosinistra salgono le quotazioni di Francesco Ruscelli, il segretario provinciale su cui il segretario nazionale Enrico Letta punta molto in chiave di rinnovamento. Nei giorni scorsi erano a tu per tu a ragionare di territorio. Il leader nazionale dei dem ha grande considerazione per Ruscelli, lo ha dichiarato pubblicamente. Osservatori lo includono tra i preferiti, “i Meneskin dem”. Può spuntarla su altri nomi. Che non mancano: Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis, in primis, sono nel gruppo dei candidabili. E se restano a Firenze potrebbero beneficiare di spazi nuovi nella giunta della Regione Toscana dove si prevedono migrazioni verso il Parlamento. Vicini al centrosinistra sono considerati Domenico Giani, ex capo della gendarmeria vaticana, e Franco Vaccari, fondatore e anima di Rondine cittadella della pace. Ipotesi. Nel mondo dei sindaci, spicca Roberta Casini, di Lucignano. Martedì alle 9 il Pd nazionale fissa le regole su criteri di incompatibilità, deroghe e territorialità. Non ci saranno primarie: non c’è tempo. Poi in tempi stretti la scelta, passando da livelli locali, provinciali e regionali col suggello nazionale. Entro il 22 le liste. Il territorio pochi mesi fa ha espresso proprio alle suppletive il seggio di Letta. Che, definita la questione alleanze, qui, a maggior ragione, vorrà dire la sua. Vedremo.

Il Movimento 5 stelle sembra al palo. Rischia di dilapidare la valanga di consensi del 2018. Chiara Gagnarli, la cortonese eletta alla Camera, è passata con Luigi Di Maio ed è in stand by. I grillini rimasti con Giuseppe Conti attendono. C’è smarrimento. Il consigliere comunale Michele Menchetti si chiama fuori, il portavoce Francesco Zagani aspetta informazioni dal Movimento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.