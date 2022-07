Arezzo, oltre 5mila firme per chiedere la stazione dell'Alta Velocità

Marco Antonucci 26 luglio 2022 a

a

a

Il traguardo che si erano posti - raggiungere le cinquemila firme - è già dietro le spalle. Nel giro di pochi giorni la petizione promossa dal Comitato che chiede la realizzazione di una stazione dell’alta velocità alle porte di Arezzo ha raccolto altre decine di adesioni, arrivando a toccare quota 5.110. Un incredibile risultato se si pensa che una decina di giorni firma le firme erano poco meno di 4.900, che riempie di soddisfazione i promotori di questa raccolta firme: Matteo Galli, l’ingegnere aretino che fa la spola tra Arezzo e Bruxelles che qualche mese fa ha avuto l’idea di promuovere questa raccolta firme, e il segretario Domenico Alberti. “La nostra petizione non si ferma” conferma Galli, “anzi nei primi giorni di agosto torneremo a fare volantinaggio alla stazione ferroviaria di Arezzo. Abbiamo notato infatti che ci sono ancora tante persone che non sono informate su questo tema e che, una volta venute a conoscenza del progetto, si mostrano entusiaste e chiedono di saperne di più”.

Arezzo, Silvia Chiassai Martini: "Non mi candido". Nel centrosinistra l'ipotesi Ruscelli. Valzer di nomi

L’obiettivo delle cinquemila firme era quello che il Comitato stazione alta velocità Arezzo si era posto dando il là alla campagna attraverso il canale social change.org. Adesso però, vista la risposta, c’è la volontà di proseguire. “A settembre torneremo anche nelle scuole superiori” conferma il presidente, “per far conoscere la nostra iniziativa agli studenti”. Ma non c’è solo la campagna informativa nei progetti del Comitato: c’è infatti anche la volontà di tornare a parlare con le istituzioni. “Chiederemo un incontro al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, alla presidente della Provincia Silvia Chiassai Martini e al presidente della Regione Eugenio Giani. Vogliamo consegnare loro un attestato delle oltre cinquemila firme che abbiamo finora raccolto”.

Arezzo, cani senza guinzaglio: controlli serrati e sanzioni da 80 a 480 euro dopo caso della cagnolina azzannata

Un’iniziativa che ruota intorno alla richiesta di giungere alla realizzazione di uno scalo per l’alta velocità alle porte di Arezzo. La soluzione migliore per il Comitato sarebbe quella di Terrarossa o in subordine Frassineto. Ma queste non sono le uniche candidature intorno alle quali si discute da mesi: Cortona guarda a Farneta, mentre da parte senese c’è chi punta su Montallese, alle porte di Chiusi. Il sindaco Ghinelli ha ribadito a più riprese che il sito più indicato sarebbe quello di Manziana, a Rigutino, là dove le due linee ferroviarie, lenta e direttissima, corrono parallele, a un’ottantina di metri di distanza. Il confronto è aperto. Intanto l’impegno del Comitato non si ferma. E la raccolta firme va avanti.

Arezzo, fiction Mediaset: la piccola Rebecca è Vanessa Incontrada da bambina in Fosca Innocenti. Galoppa con il giostratore Scortecci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.