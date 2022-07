Arezzo, era ai domiciliari ma passeggiava in città: arrestato dalla polizia

27 luglio 2022 a

Domenica scorsa, ad Arezzo, mentre transitava in via Piaggia di Murello durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, una Volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, è stata attirata dalla presenza di un uomo che percorreva a piedi la via in direzione via San Lorentino. Gli agenti della polizia si sono insospettiti ed hanno deciso di procedere con i controlli. Il soggetto è stato identificato: cittadino italiano di 57 anni, residente ad Arezzo, già noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti. Doveva essere agli arresti domiciliari nella propria abitazione, invece passeggiava tranquillamente. Era quindi autore del reato di evasione. E' stato quindi immediatamente tratto in arresto per il reato di evasione e subito dopo è stata ripristinata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

