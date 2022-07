J-Ax e Raf, due serate da non perdere al Valdichiana Village

27 luglio 2022 a

Un dialogo a tutto campo con due dei più grandi autori e interpreti del panorama musicale italiano. Un racconto di vita, di grandi passioni, dal momento in cui tutto è iniziato, fino alla scalata delle classifiche con successi indimenticabili e che fanno parte della memoria musicale collettiva del nostro Paese. Tutto, ma proprio tutto quello che c’è da sapere su due grandi artisti del calibro di J-Ax e Raf, verrà svelato in Piazza Maggiore al Valdichiana Village, in due date da cerchiare in rosso, destinate a caratterizzare l’estate 2022: appuntamento col rapper sabato 30 luglio e con l’interprete di “Self control” sabato 6 agosto, sempre dalle 21.30. Lontano il tempo delle decine di migliaia di presenze per i concertoni del Valdichiana Village, “Parole e Musica è il nuovo format di FMedia che in un’ora abbina intervista e musica e che abbiamo sposato senza indugi – spiega il center manager Riccardo Lucchetti – pienamente in linea rispetto a una nuova filosofia di proposta di esperienze indimenticabili da vivere all’interno della nostra struttura. Si tratta di occasioni imperdibili per conoscere davvero da vicino e in maniera approfondita gli artisti e la loro storia artistica e di vita, alternando il racconto a grandi successi

“Siamo davvero contenti di riportare la musica al Valdichiana Village”, dichiara il direttore artistico di FMedia, Salvo Ferrara, che poi spiega: “Il claim di “Parole e musica” è “emozioni da raccontare” e sarà proprio un’emozione unica l’incontro intimo con gli artisti, al tempo stesso ricco di contenuti musicali unplugged, un’occasione imperdibile per conoscere anche il lato umano, oltre che artistico, di grandi big della musica italiana”. Alle incalzanti domande della conduttrice Katia Giuliani di Radio Subasio, partner ufficiale dell’evento, sabato 30 luglio risponderà Alessandro Aleotti, milanese classe 1972, meglio conosciuto con lo pseudonimo di J-Ax. Rapper, cantautore, produttore discografico, personaggio televisivo, è noto per avere fondato nei primi anni novanta il duo chip hop “Articolo 31”, per poi intraprendere, dal 2006, una carriera solistica straordinaria, duettando con numerosi colleghi, tra cui Fedez e abbandonando sempre più il genere rap che ne aveva caratterizzato gli albori, per abbracciare uno stile pop.

Il sabato successivo, 6 agosto, stesso orario e stesso luogo, la Piazza Maggiore del Village, a “Parole e musica” interverrà il ligure Raffaele Riefoli, in arte Raf. Dagli esordi dance con la hit mondiale “Self control”, è passato rapidamente al cantautorato, di cui è uno dei più apprezzati esponenti. Basti ricordare due titoli su tutti: “Gente di mare” in coppia con Umberto Tozzi, debutto in lingua italiana e il testo di “Si può dare di più”, che nel 1987 Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi, hanno portato al trionfo al Festival di Sanremo. Da quel momento, Raf non si è più fermato: un successo dietro l’altro, canzoni che diventano momenti di poesia e introspezione, tra grandi collaborazioni e successi interpretati personalmente, come la recente “Cherie”, una delle hit dell’estate.

Due carriere nel mondo della musica e dello spettacolo, due esistenze parallele e tanto diverse, ma da esplorare e conoscere fino in fondo con il tappeto musicale di brani che sono la colonna sonora stessa delle nostre vite. Un approccio diverso, in cui l’emozione del concerto si converte nell’emozione e nell’intimità di un momento in cui artista e pubblico sono davvero vicini, per un viaggio autentico e sincero nella storia di due grandi protagonisti della musica e del costume italiano. Naturalmente gli appuntamenti con J-Ax e Raf saranno ad ingresso libero e “come da radicata tradizione del Valdichiana Village – ricorda Lucchetti – i nostri Punti Vendita resteranno aperti, in occasione degli eventi “Parole e Musica”, dalle 10 alle 23, proponendo un imperdibile sconto del -20% su una vasta selezione di articoli disponibili nei negozi aderenti”.

