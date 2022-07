Arezzo, rissa nella notte tra italiani e nord africani: due feriti

31 luglio 2022 a

Botte in centro ad Arezzo. Due feriti lievi - un ragazzo e una ragazza - è il bilancio di una rissa tra due gruppi di giovani scoppiata la notte scorsa, tra sabato 30 e domenica 31 luglio, nella centrale piazza sant'Agostino. La rissa tra un gruppo di italiani e uno probabilmente di nord africani, sarebbe scoppiata per futili motivi. All'arrivo dei carabinieri, allertati dai residenti della zona, erano rimasti pochi ragazzi, tra i quali i due feriti che, soccorsi dai sanitari del 118 sono stati portati all'ospedale cittadino dove sono stati medicati e dimessi con pochi giorni di prognosi. Sono in corso le indagini per identificare tutti i partecipanti alla rissa.

