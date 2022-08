Arezzo, è morto l'ex sindaco Luigi Lucherini. Aveva 92 anni

09 agosto 2022 a

Nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 agosto è scomparso Luigi Lucherini, ex sindaco di Arezzo. Aveva 92 anni. Viene eletto per la prima volta a sindaco di Arezzo il 27 giugno 1999, nelle fila di Forza Italia e la seconda il 26 giugno 2004 (ballottaggio delle elezioni del 12 e 13 giugno).Il suo secondo mandato amministrativo si interrompe a causa delle indagini della magistratura che lo accusano di abuso d'ufficio continuato. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore. "Silenzio riconoscenza memoria per un uomo che ha dedicato la sua vita alla città di Arezzo", scrive Pierluigi Rossi primo rettore della Fraternita dei Laici. "È morto il Sindaco Luigi Lucherini, nella mia testa un turbinio di emozioni e di ricordi. Non ho molto da dire in questo momento. Le nostre vite politiche sono tutte legate alla sua presenza", scrive il vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti.

