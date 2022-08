Arezzo, caso di Dengue: bambino ricoverato in isolamento. Attivato protocollo di prevenzione

11 agosto 2022 a

a

a

Un bambino, rientrato da Cuba alcuni giorni fa, è ricoverato in isolamento all’ospedale San Donato di Arezzo dopo che gli sono stati riscontrati i sintomi del virus Dengue. Secondo quanto riferisce la Asl Toscana Sud Est, dai medici giungono rassicurazioni sulle sue condizioni di salute.

Il bambino ha manifestato i primi sintomi a distanza di tre giorni dal ritorno in Italia. Portato in ospedale dai familiari, dagli accertamenti è stato riscontrato il virus - tipico dei Paesi tropicali e subtropicali - e sono stati attivati tutti i protocolli di prevenzione. Il bambino è in isolamento ed è stata effettuata la disinfestazione delle zanzare dell’area intorno all’ospedale.

Gli aretini visti dal Penna: "Salvi dal Covid, grazie alla parlata a risparmio energetico"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.