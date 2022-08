Cortona, schianto tra moto e furgone: nell'incidente morto centauro di 57 anni a Farneta

Incidente fatala a Paolo Gerli: abitava a Foiano della Chiana e lavorava a Sinalunga

Un motociclista di 57 anni, Paolo Gerli, ha perso la vita ieri mattina in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 31 a Farneta di Cortona. Fatale l’impatto tra la sua moto e un furgone che procedeva lungo la direzione opposta. Ogni tentativo di soccorso è risultato vano.

Una tragedia della strada che si è consumata a distanza di quattro giorni da un altro incidente di moto. Sabato scorso, nel tratto casentinese della 71, nei pressi del Corsalone, Adriano Carboni, 61 anni, è deceduto nello scontro tra la sua Ducati e un camper. La dinamica è al vaglio della Polizia municipale di Cortona i cui agenti sono intervenuti per i rilievi. Stando ad una prima ricostruzione l’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 11. La strada è la provinciale 31, in un tratto nei pressi dell’ippodromo di Farneta. Paolo Gerli, 57 anni, è alla guida di una moto. Il mezzo si scontra con un furgone, guidato da una quarantenne, che procede lungo l’opposta corsia di marcia. Nell’urto il motociclista viene sbalzato a terra, cadendo in una scarpata che costeggia la strada.

A Farneta, sul luogo dell’incidente, vengono fatti convergere i mezzi di soccorso dalla centrale dell’emergenza medica. Ambulanze partono da Foiano e da Castiglion Fiorentino e parte anche una squadra dei vigili del fuoco in forza al distaccamento cortonese.

Ma ogni soccorso risulta vano, il medico intervenuto deve constatare il decesso. La salma viene poi trasferita in un vicino ospedale. Paolo Gerli era un grande appassionato di auto d’epoca. Risiedeva a Foiano della Chiana, mentre la sua attività professionale lo vedeva impegnato nella vicina Sinalunga.

