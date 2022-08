Arezzo, sesso a pagamento poi lite sul prezzo e coltello puntato contro il cliente: arrestate due brasiliane

Luca Serafini 17 agosto 2022 a

a

a

Serata di sesso a pagamento finisce in disavventura per un cinquantenne aretino: un coltello da cucina puntato contro, minacce di morte, il cellulare strappato via.

E’ successo in centro, nella zona di San Lorentino, e due donne originarie del Brasile sono state arrestate dalla polizia con l’accusa di rapina aggravata, dopo che il cliente è riuscito a scappare in strada e a chiedere aiuto.

Le brasiliane sono rinchiuse nel carcere di Sollicciano su disposizione del giudice che ha ravvisato gli estremi per applicare la misura restrittiva più pesante nei loro confronti. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi ed ha visto come vittima un uomo di Arezzo che al termine dell’ennesima giornata di calura estiva ha optato per una scappatella in uno degli appartamenti a luci rosse presenti in città. Recatosi sul posto, dopo la prestazione sessuale, è insorto un bisticcio sul prezzo, con la richiesta di denaro: superiore rispetto a quella pattuita, di 50 euro. Le due donne brasiliane presenti nell’appartamento, dandosi manforte, avrebbero ingaggiato con l’uomo un confronto vigoroso e minaccioso. E’ spuntato fuori il coltello e la situazione rischiava di degenerare, stando alle parole grosse e alla lama tagliente. Nella concitata situazione, il cinquantenne è riuscito a trovare la via d’uscita, infilando la porta per poi correre in strada. Non aveva più con sé il cellulare, sottratto dalle donne. Agli agenti della Questura ha riferito ogni cosa, fornendo le indicazioni giuste per intervenire a colpo sicuro. Quando i poliziotti sono entrati nella casa, hanno trovato il telefonino, il coltello e le due brasiliane. E’ così scattato l’arresto, che nelle ore successive è stato convalidato dal giudice delle indagini preliminari Giulia Soldini. Titolare del procedimento penale è il sostituto procuratore Marco Dioni. Per le due, una nata nel 1968 e l’altra nel 1988, difese entrambe dall’avvocato Maria Fiorella Bennati, è stata disposta la custodia cautelare in carcere nonostante risultino incensurate, perché ritenute pericolose.

