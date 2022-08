Arezzo, Piero Mancini in appello per l'assoluzione completa da tutte le accuse su Ciet. Le motivazioni della sentenza di primo grado

Luca Serafini 18 agosto 2022 a

“Non ho preso per me neanche una carretta”. Piero Mancini lo ha giurato più volte in tutti questi anni, messo di fronte all’accusa di bancarotta fraudolenta per il tracollo di Ciet.

APPELLO

Ora che ha in mano le motivazioni della sentenza del tribunale di Arezzo dello scorso maggio, che lo riabilita in larga parte ma non del tutto, Mancini prepara il ricorso in appello: sarà presentato a settembre a Firenze dall’avvocato Maurizio Canfora e l’obiettivo è la piena assoluzione dalla raffica di imputazioni. Sono tutte cadute nel processo di primo grado eccetto quella sulla serie di attingimenti dalle casse del gruppo (dal 2006 al 2012) per un totale di 1.435.000 euro.

Due anni e quattro mesi è la pena stabilita dai giudici, secondo i quali l’imprenditore avrebbe danneggiato la società e i creditori con operazioni “in tutto o in parte non attinenti all’azienda”. Ma per quegli stessi soldi, fa notare la difesa di Piero Mancini, lo stesso tribunale di Arezzo ha assolto l’imprenditore, con sentenza passata in giudicato, dall’accusa di evasione fiscale e pertanto, sostiene l’avvocato Canfora, Mancini non può essere processato di nuovo per il medesimo fatto in violazione del principio del ne bis in idem.

Questioni giuridiche complesse che si misureranno. Intanto Mancini, ex presidente dell’Arezzo che con lui alla guida tornò nei quartieri alti del calcio nazionale, si accinge a vivere di nuovo da protagonista la prima stagione nel mondo del pallone dopo una lunga pausa: è patron del Tiferno Lerchi che milita nella stessa serie D degli amaranto. Nato il 27 aprile 1948 alla Rassinata, che gli ha dato l’imprinting di self made man all’aretina, Mancini è passato dai boschi al successo con un unico faro: il lavoro.

Dal 1981 - ricordano le 61 pagine di motivazioni scritte dal giudice estensore Stefano Cascone - dette vita alla società Ciet attiva nelle telecomunicazioni, impiantistica, edilizia, meccanica. Una crescita importante. Nel 2006 la nascita del gruppo, la serie di trasformazioni societarie, scissioni e partecipazioni con ampliamento del core business a settori come immobiliare e metalmeccanica. Anni ruggenti. Poi il piano comincia a inclinarsi, tra difficoltà di mercato, commesse che saltano, complicazioni personali (la custodia cautelare sulla vicenda Flynet finita in un nulla di fatto), quindi l’amministrazione straordinaria con dichiarazione di insolvenza dell’agosto 2013. E il processo.

BANCAROTTA

Per la serie di vicende ritenute bancarotta fraudolenta, il pm Marco Dioni aveva chiesto cinque anni di reclusione per Mancini, in relazione a operazioni con società riconducibili a Ciet della quale è sempre stato il dominus anche quando non aveva incarichi formali, girati giocoforza a “teste di legno” risultati estranei ai reati. Assolti Augusto Sorvillo, la figlia di Mancini, Jessica, il nipote Giovanni Cappietti, assistiti gli ultimi due dall’avvocato Luca Fanfani. E’ invece rimasto impigliato nell’unico capo d’accusa che ha resistito (“1,4 milioni distratti da Ciet Impianti”) il collaboratore Paolo Goretti (potrà appellarsi), responsabile finanziario e consigliere del gruppo.

Era lui, spiegano i giudici, su indicazione di Mancini, a staccare periodicamente assegni intestati “a se medesimo”, alla Ciet, poi cambiati in liquidi in banca e consegnati allo stesso Mancini. Cosa ne faceva il patron dei contanti? Le motivazioni del Collegio presieduto da Filippo Ruggiero lasciano un velo grigio: i giudici non si accontentano di quanto affermato dalla difesa e cioè il pagamento di fornitori e dipendenti, necessità contingenti e la cassa dei cantieri allestiti in più parti d’Italia, perfino il pagamento del gasolio per il movimento mezzi dei subappaltanti purché i lavori non si fermassero.

“Mai perseguito fini di interesse personale”, ha dichiarato l’imputato eccellente in aula rivendicando il suo strenuo impegno per tener vivo il lavoro e l’occupazione. Ma la sentenza di condanna, su quel flusso “anomalo” parla di “scopi non noti” in quanto non “tracciabili” se non grazie al famoso file excel trovato nei pc: una specie di rendiconto che serviva per dare copertura alle uscite (simulando pagamenti fittizi a fornitori come “artifizio contabile”). Per il tribunale c’è stata, almeno in parte, quella “distrazione” di patrimonio che è presupposto della bancarotta, quindi il “deterioramento della società con pericolo per i creditori”. Ma quello che emerge dalle pagine scritte dal giudice Cascone, non appare il profilo di un imprenditore corsaro, saccheggiatore senza scrupoli. Si legge piuttosto la passione, l’ostinazione e l’affanno di chi “ha fondato l’articolata realtà imprenditoriale e ne ha sempre seguito le sorti dirigendola in prima persona” con “ampio potere di spesa, di rappresentanza, di decisione”, determinato a risollevare le sorti dell’impero costruito, con posti di lavoro e ricadute sul territorio, senza però riuscirci. In appello la partita si riaprirà.

ASSOLUZIONI

Già evaporata l’accusa sui 28 milioni passati da Ciet Impianti a Mancini Group in cambio di una partecipazione di Mancini Re che per la procura era sopravvalutata (30 milioni): il fatto non sussiste, dopo che una perizia ha ritenuto congruo quel valore. Non sussiste anche la bancarotta per 1.287.000 euro ed altri 13 milioni prelevati dalle casse della società del gruppo verso Flynet e Arezzo Immagine, tramite la holding Mancini Group, senza un corrispettivo. Secondo i giudici non ci fu danno alle società: mancano prove per dirlo. Non sussiste la bancarotta pure per i 700 mila euro della cessione della partecipazione in Flynet alla società Fichimori. Somma, questa, mai corrisposta, ma la logica della dismissione senza un pagamento immediato è “plausibile”, dicono i giudici. Solo che non dette esiti positivi: Fichimori, in base all’accordo commerciale, prendeva il 60% e si impegnava a rilanciare Flynet: nel giro di alcuni anni poteva produrre utili a beneficio dello stesso gruppo di Mancini che rimaneva socio. Non sussiste neppure la bancarotta da 1,2 milioni per i soldi versati dalla società immobiliare Mancini Re come acconto su due immobili ceduti da Cometi.

“L’omessa restituzione integrale della somma versata come acconto, non è dimostrato che fu una forma di distrazione penalmente rilevante, non ci sono prove”, scrivono i giudici che parlano di “quadro probatorio vago e impreciso”. Ed è saltata anche l’accusa sugli 11 milioni da Mancini Re a Mancini Group, come rimborso di un finanziamento che la procura riteneva fittizio. Sulla base di perizie di parte e del tribunale fu un “doveroso adempimento di una obbligazione esistente e non una operazione distrattiva frutto di un artifizio contabile”. Mancini, è emerso, impegnò anche beni personali per saldare il debito intra gruppo oltre alle ipoteche di immobili: insomma Mancini “non ha celato una operazione finalizzata ad arrecare danno alla società”. Spazzata via, infine, l’imputazione sui 3,4 milioni da Cometi a Ferrosud e mai restituiti.

Quest’ultima, acquisita dal gruppo, operava nella produzione ferroviaria e aveva commesse per Trenitalia: ma tutto si complicò quando saltò un lavoro enorme da 43 milioni, ci fu necessità di riorganizzare e arrivarono finanziamenti da Cometi. Il blocco definitivo dei pagamenti di Trenitalia generò la crisi. “Non c’è prova di operazione di distrazione rilevante” sentenziano i giudici, “Cometi era socia di Ferrosud e aveva tutto l’interesse ad assicurarne il buon andamento” Un’operazione non a buon fine ma non illecita, come gli ulteriori 135 mila euro investiti per la compravendita sulla partecipazione di Ferrosud, sempre da parte di Cometi. Soldi veicolati seguendo una prospettiva “aleatoria ma non scellerata” nella speranza di risollevare le sorti e ottenere vantaggi futuri. Che non ci furono.

