Arezzo, il 30 agosto dal notaio inizia la nuova vita dell'area ex Del Tongo: Butali, Veneri, Bertoni e Moka Più

Luca Serafini 19 agosto 2022 a

a

a

La nuova vita dell’area Del Tongo comincerà ufficialmente martedì 30 agosto. Quel giorno infatti è prevista la firma davanti al notaio per tradurre in compravendita a tutti gli effetti, a partire da quelli catastali, l’aggiudicazione (ora definitiva) della superficie industriale andata all’asta. Con Alessandro Butali, leader del settore tecnologici ed elettrodomestici, che ha dato vita all’aggregazione di imprenditori, i nuovi proprietari sono la società immobiliare della famiglia Veneri (che opera nel distretto orafo) la società Moka Più (torrefazione) e Paolo Bertoni (per aprire un centro di videolottery). Ognuno dei quattro soggetti avrà il suo spazio in metri quadri, indipendente, in base ad una suddivisione già programmata e che corrisponde alla percentuale dell’investimento sui 3.960.000 euro totali. Oltre al prezzo di acquisto, l’operazione presuppone per ogni acquirente ulteriori investimenti. Lo stabilimento di Tegoleto dal quale uscivano le celebri cucine sarà gradualmente riconvertito in base alle nuove progettualità. Carlo Veneri, padre dei giostratori Gabriele e Luca, della famiglia che proprio nel comune di Civitella opera nel distretto orafo (180 addetti) dice: “Abbiamo partecipato all’iniziativa con la nostra società immobiliare e stiamo lavorando ad alcune idee con uno sbocco produttivo e occupazionale ma è presto per parlarne, di sicuro crediamo molto in questa operazione su un’area di grande significato per il territorio e dalle buone potenzialità”. Nessuna anticipazione sui settori economici e sulle destinazioni, più di una, da dare ai 12 mila metri quadrati a disposizione. Da parte sua, Alessandro Butali, ad di Butali spa, vede concretizzarsi un percorso da lui stesso propiziato: è suo lo sforzo maggiore, pari alla metà dell’investimento, con l’obiettivo di concentrare alla Del Tongo il polo della rigenerazione degli elettrodomestici del gruppo Euronics (Toscana, Umbria, Marche, Lazio ed Emilia Romagna) con ulteriori tipologie di utilizzo. Butali è già presente qui in uno spazio rilevato anni fa e con questa nuova iniziativa (20 mila mq) conta anche di creare posti di lavoro partendo proprio dall’assunzione di ex addetti della fabbrica delle cucine chiusa con il fallimento del gennaio 2018. Una prima presenza potrebbe scattare in tempi rapidi ma serve una potente opera di sanificazione e ristrutturazione delle strutture a partire dalle coperture. Nella strategica posizione, vicino alla superstrada e a pochi chilometri dalla città, nasce un centro multifunzionale che riaccende la vita ad un luogo che sprigiona nostalgie e rimpianti per il glorioso passato. Hanno condiviso l’offerta di acquisto (il ricavato andrà ai creditori) Bertoni dell’omonimo bar di Pieve al Toppo con possibile destinazione a moderna sala videolottery; e Moka Più, nuova realtà del caffè frutto della fusione con Rionegro. Un grande contenitore vuoto dunque si riempie di attività e tornerà a pulsare. Che Del Tongo possa essere il modello per le tante, troppe, superfici dismesse o mai ripartite che attendono un destino: ex Unoaerre, ex Lebole, ex Fontemura, ex Scav, interporto di Indicatore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.