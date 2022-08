Arezzo, treno guasto: passeggeri fermi in stazione sette ore e mezza. Il racconto del viaggio infinito

Giovanna Belardi 19 agosto 2022 a

a

a

Fermi ad Arezzo per sette ore e mezzo, in attesa che il treno ripartisse. Un viaggio da Torino a Reggio Calabria con 440 minuti di ritardo accumulati da un Italo, che doveva arrivare a destinazione alle 19,18, bloccato da un problema tecnico evidentemente irrisolvibile. Tante ore trascorse in stazione per i passeggeri che ieri si sono trovati improvvisamente fermi ad Arezzo aspettando tutto il pomeriggio che arrivasse qualcuno a ripristinare la situazione e a dir loro cosa era accaduto. Un guasto, è stato poi confermato da Firenze.

L’odissea aretina è stata raccontata da uno dei tanti passeggeri che ieri hanno trascorso le sette ore e mezza di stop seduti sulle panchine della stazione, osservando il cielo di Arezzo e gli alberi di Campo di Marte, senza potersi allontanare visto che almeno fino alle 17 le notizie era state più indiscrezioni che altro.

Spiega infatti il passeggero che una volta arrivati in stazione ad Arezzo, intorno alle 11, è iniziata l’attesa per capire come e se il viaggio sarebbe proseguito. “Treno aperto, senza sapere quando si sarebbe ripartiti, cosa era successo, che tipo di guasto fosse - spiega -. Fino alle 16 sono arrivate solo notizie frammentarie: che c’era un treno in arrivo, poi che il treno riserva si era bloccato, che mancava un tecnico ma di ufficiale nulla. Così per tante ore non abbiamo saputo come muoverci, se valeva la pena allontanarsi per andare a prendere qualcosa al bar, insomma nulla di nulla”. Alle 17, ovvero dopo già diverse ore di attesa, è stato annunciato l’arrivo di un treno sostitutivo e una serie di “rimborsi adeguati alla situazione”, aspetto sul quale i passeggeri si sono interrogati non poco. Infatti non si è capito adeguati a cosa, alla perdita di una mezza giornata dal punto di vista del lavoro, della vacanza o della necessità? Sta di fatto che alla fine il treno sostitutivo partito da Firenze è arrivato.

I passeggeri hanno quindi cambiato convoglio osservando sconsolati il ritardo accumulato. “Non ci sono stati, direi, momenti di tensione - spiega il passeggero -. Ce ne siamo stati perlopiù seduti a fare congetture su quello che era successo e come sarebbe andata a finire. Sarebbe bastato che ci avessero informato per stare tranquilli”.

Alle 18 circa è iniziato il cambio di treno, poi l’attesa del via libera alla partenza e finalmente alle 18,30 Italo e i suoi stanchi passeggeri sono partiti alla volta di Reggio Calabria, dove l’arrivo era previsto a notte inoltrata. “Lo schermo con la tempistica, alla partenza da Arezzo ha dato il totale di 440 minuti di ritardo sulla tabella di marcia” conclude il passeggero originario della Lombardia che aveva preso il treno a Torino.

E che sognava di vedere il tramonto sul mare di Calabria invece che arrivarci all’alba o quasi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.