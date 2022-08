Anche ad Arezzo visti i satelliti di Elon Musk, scia di punti luminosi allineati nel cielo

21 agosto 2022 a

a

a

Avvistati e fotografati anche ad Arezzo i satelliti di Elon Musk. Sabato 20 agosto in tanti nel centro nord Italia sono rimasti incuriositi dal fenomeno sul cielo notturno. Una lettrice del Corriere di Arezzo, che ringraziamo, ci ha inviato l'immagine scattata mentre si trovava in città nella zona di via Calamandrei. Quello che si vede sono decine di punti luminosi allineati. Si tratterebbe dei 52 satelliti Starlink per l'Internet globale, lanciati dalla compagnia SpaceX con un razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center della Nasa in Florida. Con questi nuovi satelliti diventano 3.000 gli elementi in orbita per la costellazione di Elon Musk. Il lancio è avvenuto il 10 agosto,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.