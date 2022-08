Sorelle rischiano di annegare, salvate in mare dai cani bagnino. Dramma a lieto fine a Montalto

Sara Polvani 22 agosto 2022 a

Soccorse in mare e salvate due sorelle aretine dai cani-bagnino della Scuola Italiana Cani Salvataggio a Marina di Montalto di Castro. È stato un pomeriggio di paura quello di sabato scorso per Fany e Gabriella, questi i loro nomi, in vacanza nella nota località marittima in provincia di Viterbo. Il fatto è avvenuto nel tratto di mare davanti alla spiaggia libera vicino alla Capitaneria di Porto. Il mare era mosso, le due ragazze, di 28 e 29 anni di Castiglion Fiorentino, stavano nuotando quando, intorno alle 17.15, sono finite in una “buca” che si era formata a causa della corrente. Fany e Gabriella hanno iniziato ad arrancare senza riuscire a riavvicinarsi alla riva quando, in preda al panico, sono state fortunatamente avvistate dalle due Unità Cinofile in servizio a circa cento metri di distanza sulla spiaggia di Montalto.

“In pratica si stava facendo il bagno sabato pomeriggio e il mare era un po’ mosso, tirava anche il vento”, racconta Fany, “ad un certo punto ci siamo allontanate un po’ di più. Mia sorella nuotava ma non riusciva a tornare a riva e mi sono avvicinata a lei. Si era formata una sacca nel fondale e non si riusciva a risalire su, la sabbia non era molto stabile e non si riusciva a tornare a riva anche se questa non era molto distante”.

“Abbiamo avuto un po’ di paura - racconta ancora la ragazza - forse si era un po’ sottovalutata la situazione. Non riuscivamo a tornare a riva e quelli del salvataggio ci hanno subito visto e ci hanno soccorso. Il salvataggio è stato veloce, sarà avvenuto in 5 minuti. Loro erano lì, appena ci hanno viste si sono messi all’opera. Abbiamo ringraziato i soccorritori, i cani si sono attivati subito, poi ci hanno fatto compilare il modulo della scuola di addestramento”.

Ad intervenire immediatamente nel soccorso sono stati Pedro, golden retriever di 7 anni, e Mira, labrador miele di 6 anni insieme ai loro conduttori che, una volta messe in sicurezza le ragazze aretine, le hanno fatte attaccare all'imbraco galleggiante dei cani per riportarle a riva. I bagnini a 4 zampe insieme ai due conduttori hanno riportato a terra le ragazze che sono state immediatamente tranquillizzate. Un applauso dei bagnanti ha accolto il ritorno sul bagnasciuga del gruppo. Una storia a lieto fine.

“Le ragazze sono rimaste insieme ai cani-bagnino e si sono volute fare una foto con loro. Non accade spesso dopo i salvataggi, spesso le persone, e lo comprendiamo, vanno via appena toccano riva. Invece, magari, restare con gli amici a 4 zampe, accarezzarli, farsi coccolare, può essere anche una pet therapy utile per superare il momento di paura”, dice Roberto Gasparri della Sics.

Ma come fanno i bagnini Sics a salvare così tante vite umane ogni estate? Innanzitutto perché vengono impiegati nelle spiagge libere più affollate e, quindi, spesso, sono l’unico punto di riferimento per migliaia di bagnanti. Sono, inoltre, degli instancabili rimorchiatori: sono cani speciali che hanno una capacità di trainare pesi in acqua superiore a quella di un umano. Riescono addirittura a trasportare a riva fino a tre persone contemporaneamente grazie alle loro potenti zampe.

Nella settimana centrale di agosto si intensifica dunque l'impegno delle squadre a sei zampe in servizio sulle spiagge italiane. È stato un sabato di grande lavoro per gli eroi a quattro zampe e i loro conduttori. Infatti la voragine che ha rischiato di far annegare le due sorelle aretine si era aperta la mattina e già prima di pranzo i cani-bagnino erano entrati in azione per salvare una donna di 52 anni, Alina Maria, che era finita dentro la buca avendo la prontezza tuttavia di mettersi ad urlare per richiamare l’attenzione. Anche in questo caso, in soccorso sono partiti Pedro e Mira che in alcuni minuti l'hanno trasportata a riva. Nella stessa giornata ci sono state altre persone che sono andate in difficoltà per quella stessa voragine, tanto che nel pomeriggio è stato deciso di presidiare il tratto di spiaggia che è davanti per impedire che le persone si immergessero proprio in quel tratto di mare.

