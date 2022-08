Arezzo, ferie brevi: Unoaerre e le aziende del distretto dell'oro subito al lavoro, tanti ordini. Parlano Giordini, Benvenuto e Parrini

Luca Serafini 22 agosto 2022 a

Ferie brevi, contenute all’essenziale. E di nuovo tutti al lavoro. Il distretto orafo si riaccende gradualmente a partire da oggi. Lunedì di lavoro in Unoaerre, locomotiva del settore e lo stesso accade in molte grandi, medie e piccole aziende. “Quest’anno le imprese del comparto riaprono con ordini già in portafoglio senza dover aspettare la Fiera di Vicenza come in passato”, dice Mauro Benvenuto, presidente degli orafi di Cna e attuale presidente della Consulta orafa di Arezzo.

“Veniamo da un semestre molto positivo, erano anni che non si rivedeva un andamento così” prosegue Benvenuto. “Il 2022 è ormai delineato e si concluderà con risultati sopra le attese un po’ per tutti gli operatori”. Un contesto generale roseo che, almeno per ora, non ha risentito degli aumenti dei costi di materie prime ed energia. “I maggiori costi sono stati compensati dal forte aumento di lavoro” riprende Benvenuto “la situazione positiva continuerà fino alla conclusione dell’anno, ma da gennaio in poi cosa succederà è presto per dirlo”. Giordana Giordini, presidente degli orafi di Confindustria conferma l’analisi: “Dopo la prima parte dell’anno di segno positivo ci accingiamo ad affrontare con slancio la seconda, che di solito è sempre buona per gli ordini legati al Natale. La Fiera di Vicenza, dal 9 al 13 settembre, ci vedrà motivati ed entusiasti per proseguire il buon trend, siamo molto fiduciosi ma con i piedi per terra con una attenzione particolare al problema dell’innalzamento dei prezzi che se nell’immediato non ha provocato scompensi va monitorato”. E a questo proposito Luca Parrini, presidente degli orafi di Confartigianato, afferma: “Nel quadro indubbiamente positivo del comparto esistono serie incognite sulle politiche economiche e sulle ricadute dei rincari per le nostre aziende, sempre più energivore; il dubbio su come questi aggravi vengano riassorbiti c’è, e non è escluso che, dalla prossima annualità, si debba porre mano ad un ritocco dei listini partecipando questa necessità ai clienti”.

Per ora, chiusi ombrelloni e sdraie, dalle tute blu agli uffici, dai designer ai maestri dell’oro fino agli “alchimisti” e agli strateghi dell’export, c’è un mondo che riaccende i motori, con la fatica che questo comporta ma anche con il sorriso perché il settore va. Nel distretto sono 1.158 le imprese attive per quasi 7.700 addetti: il 2021 è stato chiuso con un export orafo-argentiero-gioielliero (che incide per il 31,1% sul totale Italia) a +73,5%, al di sopra dei 2,6 miliardi di euro. E siamo andati a +23,5% rispetto al dato pre Covid del 2019. I primi sei mesi del 2022 sono stati di grande ritmo operativo e le stime parlano di ulteriore performance positiva. Nel primo trimestre le esportazioni sono state pari a 731 milioni con una crescita del 31,1%, superiore alla variazione media registrata nell’anno precedente che si era attestata al 23,5%. Gli Emirati Arabi Uniti si confermano il primo mercato di riferimento, crescono molto gli Stati Uniti, bene il Sudafrica e soddisfano gli acquisti in tutti gli altri Paesi compratori, europei e no.

Il distretto orafo gira bene e da oggi in tanti tornano a rimboccarsi le maniche. Anche Chimet, colosso del recupero metalli preziosi, affinazione, banco metalli, servizi ecologici e catalizzatori, dopo una pausa estiva completa durata soltanto pochi giorni, riprende da stamani la piena operatività. Nel 2021 ha portato il fatturato record sopra i tre miliardi (3 mld e 211 milioni). Unoaerre, che fa parte dello stesso gruppo Zeor (Squarcialupi) ha innalzato il fatturato del 38% (245 milioni) rispetto al 2019, con utile di 6 milioni e il +40% di export. A fine marzo aveva già maturato un fatturato di 58 milioni e un valore aggiunto di circa 15 (rispettivamente +39% e +27% sul 2021).

