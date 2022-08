Arezzo, partiti i lavori in via Vittorio Veneto. Casi: "Asfalto nuovo e basta buche"

Alessandro Bindi 22 agosto 2022 a

Via Vittorio Veneto si rifà il look. Iniziati i lavori per il rinnovo della sede stradale. Trecentomila euro di catrame per asfaltare la carreggiata. Via buche e maggior decoro anche grazie alla riqualificazione delle aiuole spartitraffico. Le asfaltatrici sono entrate in azione ieri mattina seppur con qualche disagio, inevitabile, alla circolazione stradale. I lavori proseguiranno no stop, fino alla conclusione prevista per il 2 settembre. L’intervento è di quelli che viaggiano su strada prevedendo comunque la circolazione durante i dieci giorni di lavoro senza nessuna interruzione. “Un intervento importante” spiega l’assessore Alessandro Casi al traffico e alla manutenzione del Comune di Arezzo “in quanto non si tratta di una semplice asfaltatura. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di garantire una lunga durata al manto bitumonoso e per questo sarà rifatto anche il sottofondo stradale”. Gli automobilisti e gli aretini dovranno portare un po’ di pazienza per i disagi ma al termine dell’intervento Casi garantisce: “la carreggiata sarà decisamente migliore a vantaggio del decoro e della sicurezza stradale”. Questa volta i lavori non riguarderanno solamente le corsie. A nuovo, dopo ripetute sollecitazioni dei commercianti della zona, anche le aiuole spartitraffico. Da anni chi alza le saracinesche tra via Leon Battista Alberti e il tratto di via Vittorio Veneto che proietta sotto il tunnel chiede che quel fazzoletto di area verde assuma un aspetto maggiormente accogliente. Per intenderci sono quelle zone che separano il parcheggio del palazzo ex Standa a via Vittorio Veneto e a via Leon Battista Alberti dove negli anni si sono stratificati anche arredi urbani in modo decisamente confusionario.

Adesso l’amministrazione comunale promette un intervento risolutivo nella speranza anche di alzare l’asta della sicurezza in quella zona di fronte alla farmacia comunale dove spesso si sono susseguiti spiacevoli episodi di cronaca . “Le aiuole saranno sistemate” garantisce l’assessore Alessandro Casi “e al termine dei lavori l’area sarà riqualificata. Provvederemo anche a potare le alberature e a sistemare alcuni tratti del marciapiede disconnesso lungo via Leon Battista Alberti”. Un lavoro da 300mila euro al quale nelle prossime settimane se ne aggiungerà un secondo volto a mettere in sicurezza la strada di Stoppe D’Arca. “Il cronoprogramma degli interventi di asfaltatura" aggiunge Casi "proseguirà con i lavori di rifacimento dell’asfalto per altre duecentomila euro in località Stoppe D’Arca dove saranno sistemate le caditoie, il sottofondo stradale, le banchine, e il tappetino di asfalto per un tratto lungo un chilometro. Risolveremo anche i problemi che si verificano di allagamento della sede stradale realizzando un fosso”. In queste settimane sono quindi ben 500mila gli euro che il Comune di Arezzo destinerà al rifacimento dei manti stradali. Gli uffici della manutenzione, intanto continuano a monitorare costantemente le strade per individuare quali tratti hanno la priorità d’intervento per eliminare le numerose buche che si presentano lungo le carreggiate cittadine.



