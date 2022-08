Jova Beach Party con le pizze di Menchetti: "Abbiamo anche assunto personale"

Francesca Muzzi 23 agosto 2022 a

“Siamo ragazzi fortunati”, così ha scritto Menchetti su un biglietto che è stato recapitato con tanto di pizza fumante a Cortona, a casa di Jovanotti, per ringraziarlo dell’opportunità e per lanciare la notizia sul web. E’ il primo tassello di un’avventura che terminerà il 10 settembre e che si chiama Jova Beach Party, il grande carrozzone del “ragazzo fortunato” cortonese che spopola sulle spiagge italiane. Ad accompagnare le gole e i palati di generazioni intere, c’è anche la pizza di Menchetti. E lì dentro al mega villaggio #Jovafoodgood, che prima, durante e dopo ogni concerto che ospita ragazzi, famiglie e quanto altro, i dipendenti di Menchetti sfornano pizze nel loro foodtruck. Tutto è cominciato grazie alla segnalazione di Porco Brado di Cortona - quello che sforna il panino più buono d’Europa fatto con il pane Verna Menchetti - a Filippo Polidori il food guru di Jovanotti che è stato incaricato dal cantante di selezionare i migliori cibi e foodtruck da offrire durante tutte le tappe del mega concerto.

Concerti di Jovanotti, scenografia del palco realizzata al Poggino

“Una selezione importante e non tutti vengono scelti - sottolineano da Menchetti – Polidori era alla ricerca di una pizza di qualità, siamo stati premiati per la cura e l’attenzione che dedichiamo ogni giorno al prodotto, utilizzando solo ingredienti italiani”. Un’occasione che “Ha portato ad assumere cinque persone”. Perché non è semplice seguire tutte le tappe del tour del ragazzo cortonese. “Anche perché – spiega Corrado Menchetti, titolare insieme al fratello Marco di Menchetti dal 1948 - le pizze vengono preparate e cotte sul momento. Praticamente il nostro staff arriva con il foodtruck il giorno prima di ogni tappa, prepara lo stand e poi comincia a sfornare le pizze nei due giorni oppure uno, di concerto”. Ma la festa del Jova Beach comincia presto, già dal primo pomeriggio con tantissimi ospiti che il rapper cortonese invita sul proprio palco. Un evento che ha portato con sé anche polemiche riguardo l’ambiente e a come vengono lasciate le spiagge rispetto a come vengono trovate. “Noi possiamo solo dire che dobbiamo seguire degli standard che rispettino l’ambiente, abbiamo un regolamento, per esempio, per i materiali che utilizziamo per servire le pietanze. E’ carta riciclata e compostabile. Anche l’inchiostro stesso è compostabile come da richieste del Jova Beach”.

Jovanotti, il nuovo Beach Jova Party: lo racconta a Propaganda Live

Menchetti insieme ai suoi collaboratori seguirà Lorenzo fino all’ultima tappa, quella milanese del prossimo 10 di settembre. E nel frattempo la produzione dei fratelli che hanno dato “più sapore al tempo” non si ferma. A breve aprirà un altro locale, a Lastra a Signa e “cerchiamo altro personale da inserire”. “Non ci possiamo lamentare - dice ancora il titolare Corrado - in questi mesi estivi il nostro fatturato è cresciuto ed è davvero una manna dal cielo”. Perché anche loro, come tutti i locali e ristoranti, risentono del caro bollette. “Negli ultimi mesi abbiamo avuto aumenti incredibili. La mozzarella è salita del 40 per cento, così come il pomodoro. Per non parlare delle bollette della luce che sono impressionanti e ancora non sono arrivate quelle di agosto. Una situazione difficile che prepara un autunno e un inverno ancora più duri per chi ha aziende, ma anche per le famiglie stesse”. Un male comune che però non è affatto mezzo gaudio, perché Menchetti addirittura dice: “Questi aumenti così sono peggio della pandemia”. Per fortuna, però, la qualità viene ancora premiata e al Jova Beach la pizza spopola tra i ragazzi, ma anche dietro le quinte. “E’ piaciuta a Gianni Morandi, a Ghali e sicuramente anche allo stesso Jovanotti” che stavolta ha fatto diventare ragazzi fortunati la squadra di Menchetti che grazie alle spiagge del Jova Beach è cresciuta ancora.

