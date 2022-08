Arezzo, stop allagamenti in via Romana con lo scolmatore: in corso lavori per un milione

Alessandro Bindi 24 agosto 2022 a

Addio allagamenti via Romana. Arriva lo scolmatore.

Si va verso la risoluzione degli annosi problemi della rete fognaria incapace di recepire le bombe di pioggia che in più occasioni hanno fatto sprofondare l’intero quartiere sott’acqua. Da qualche settimana sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo collettore fognario lungo via Ippolito Nievo in modo da alleggerire l’arteria di via Romana.

L’intervento costerà un milione di euro ed è il primo stralcio dell’opera da due milioni e duecentomila euro con la quale Nuove Acque e il Comune di Arezzo, intendono mettere in sicurezza i torrenti Vingone e Sellina. Pochi giorni prima di ferragosto l’assessore agli strategici, ambiente, protezione civile, ciclo dei rifiuti, ciclo delle acque Marco Sacchetti ha effettuato il sopralluogo nel cantiere dove sta prendendo forma lo scolmatore proprio sotto il cavalcavia di via Fratelli Rosselli di fronte al centro commerciale Fabbri.

Si tratta di due grandi vasche della dimensione di dieci metri per cinque che saranno interrate e che avranno la funzione di raccogliere le acque piovane nel caso in cui il Vingone non ce la faccia a recepire le acque piovane.

“Sono iniziati” conferma l’assessore Marco Sacchetti “i lavori per la mitigazione del rischio idraulico nell’area di via Romana. Un intervento atteso dalla popolazione. I lavori sono suddivisi in due stralci. Il primo prevede sostanzialmente la realizzazione del nuovo collettore fognario delle acque miste”.

In pratica raccoglierà lungo via Ippolito Nievo parte delle acque meteoriche della rete di strade intorno a via Romana tra cui via Fogazzaro, via Salvadori, via Foscolo e via Leopardi. Poiché il collettore di via Romana non ce la fa a recepire tutte le acque, oltre alla realizzazione dello scolmatore, saranno poi cambiate le pendenze delle fogne di alcune strade in modo da farle confluire nella vasca che funzionerà da compensatore in caso di onda di piena. A lavori ultimati quindi parte delle acque piovane non scaricheranno più sul collettore di via Romana.

“La vasca” spiega l’assessore Marco Sacchetti “è un polmone che consente di accumulare le acque quando queste non sono in grado di confluire sul Vingone. La vasca sarà dotata di elettropompe che consentiranno poi di riversare le acque recepite nel Vingone in un secondo momento quando la piena del torrente sarà passata”.

È solo una delle due soluzioni pensate per alleggerire il collettore di via Romana. Terminati infatti i lavori di realizzazione dello scolmatore, presumibilmente entro la fine dell’anno, ecco che sarà previsto il secondo stralcio da un milione e duecentomila euro con il quale sarà messo in sicurezza il Sellina.

“Sempre per alleggerire il collettore di via Romana” conclude Sacchetti “le acque di parte di via Salvadori, della zona Pontalto e di via Pascoli saranno dirottate nel Sellina”. Opere attese dai residenti e commercianti della zona finiti più volte sott’acqua e che da decenni attendono risposte.

