Aretino di 70 anni accusa un malore e muore in spiaggia

24 agosto 2022 a

Un settantenne di Terranuova Bracciolini è morto in spiaggia. E' accaduto a Bocca di Serchio a Marina di Vecchiano in provincia di Pisa. L'uomo ha accusato un malore. Sul posto si è precipitato il personale del 118 ma le operazioni di rianimazione sono risultate vane. Il medico di turno non ha potuto far altro che constatare il decesso per cause naturale. Sulla spiaggia sono intervenuti anche gli agenti della polizia.

