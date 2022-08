Arezzo, viaggio negli impianti sportivi. Bando andato a vuoto per il Lorentini

Francesca Muzzi 24 agosto 2022 a

Siamo alle porte di una nuova stagione sportiva. La prima dopo la pandemia che può dirsi finalmente completa. Ma com’è lo stato degli impianti che quest’anno torneranno tutti a pieno regime? L’assessore allo sport Federico Scapecchi traccia un primo punto. “Ci sono sei impianti (Indicatore, Vitiano, Rigutino, palestra San Clemente, Lorentini e Chiassa ndr) che sono già andati a bando. Quattro assegnati o in via di assegnazione e due che invece al momento non hanno un nuovo gestore”.

Partiamo da chi ha trovato casa o quasi. “Gli stadi della Chiassa, di Indicatore e la palestra San Clemente - dice Scapecchi - hanno ricevuto offerte da altrettante società sportive, che sono passate al vaglio della commissione tecnica e per le quali attendiamo il responso finale”.

“Discorso diverso invece per quanto riguarda Vitiano e Lorentini dove sono state presentate due domande incomplete e Rigutino il cui bando è andato deserto. Ma se per il Lorentini occorre fare un discorso a parte - continua Scapecchi - il campo di Vitiano è stato comunque assegnato temporaneamente per la prossima stagione sportiva alla società che ne aveva fatto richiesta, vale a dire la società del Vitiano, la cui attività sarebbe stata compromessa con l'impossibilità di utilizzare l'impianto. La società, che ringrazio, si è impegnata ad eseguire alcuni lavori di manutenzione, per gli altri il Comune provvederà a valutarne l'entità e ad emettere successivamente un nuovo avviso per la gestione definitiva”. “Per il campo Lorentini di Pescaiola (che a luglio il Corriere di Arezzo ne aveva testimoniato lo stato di abbandono ndr) c'è stata una domanda per la gestione che però è risultata incompleta – dice ancora Scapecchi – mentre non sono state ricevute domande per il campo di Rigutino e dunque adesso le strade da prendere per questi due impianti possono essere tre: o si presenta un soggetto titolato ed interessato alla gestione, anche provvisoria, come accaduto per Vitiano, o il Comune rimette a bando gli impianti, oppure il Comune stesso fa i lavori e poi lo rimette a bando”. Ma quanto serve per fare i lavori al Lorentini? Il bando dice che le società sportive dovranno accollarsi le spese per la sua messa in sicurezza e sobbarcarsi, in termini economici, un investimento straordinario di 150mila euro nei primi 5 anni. Cifra che servirà a rendere la struttura a norma per poterla utilizzare. Dopo di che andranno aggiunti ulteriori 25mila euro all’anno per la gestione ordinaria. C’è da chiedersi chi potrebbe essere la società che potrà sborsare tali cifre. Vedremo. E lo skatepark che si trova sempre a Pescaiola? “Qua il discorso è ulteriormente diverso - conclude Scapecchi - Nel senso che lo skate park deve essere dotato di strutture da costruire ex novo e per questo il Comune ha stanziato 50mila euro di contributo alla società che vincerà il bando. Bando che uscirà tra poche settimane”.

