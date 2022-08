Arezzo, scatta la corsa al biglietto per la Giostra. Giovedì 25 agosto c'è il click day

Sara Polvani 24 agosto 2022 a

La città di Arezzo entra sempre più nel clima della Giostra. Da oggi, alle ore 15, scatta il “Click Giostra Day” per la prelazione dei biglietti della 142esima edizione della Giostra del Saracino in programma domenica 4 settembre. Martedì scorso intanto è iniziato il montaggio delle tribune in Piazza Grande.

Dalle 15 di oggi, cliccando sul relativo link, sarà dunque possibile accedere, registrarsi e compilare il form di prenotazione dei biglietti da ritirare poi con appuntamento presso la biglietteria del percorso espositivo “I Colori della Giostra” nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 agosto dove si potrà scegliere il posto e finalizzare l’acquisto.

La prenotazione sarà garantita ai primi 150 utenti che ne faranno richiesta. Queste le modalità, per prenotarsi occorrerà inserire: documento d’identità, mail e numero di biglietti desiderati (max 4). L'ordine di prenotazione sarà generato informaticamente con data e ora di compilazione. Verrà generato un elenco di 200 utenti di cui 150 riceveranno all’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di compilazione del form entro la mattina di venerdì 26 agosto una mail con indicato giorno e ora di presentazione al botteghino. I rimanenti 50, considerati riserve, saranno eventualmente contattati telefonicamente per fissare un appuntamento. Le convocazioni saranno rigorosamente in ordine cronologico di arrivo delle istanze. Nella mail di convocazione verrà evidenziato il giorno e l'orario per l’acquisto fisico del biglietto alla biglietteria che comunque avverrà nei giorni di sabato 27 e domenica 28 agosto.

L’acquisto avverrà presso i locali del percorso espositivo “I Colori della Giostra”, in piazza della Libertà 1 (piano terra Palazzo Comunale). Sarà possibile delegare la presenza al botteghino: il delegato dovrà essere in possesso della mail (copia stampata o mail inoltrata su dispositivo mobile) e del documento di identità del delegante (o copia o foto dello stesso).

Ogni utente potrà acquistare quattro biglietti scegliendo solamente in fase di acquisto, i posti disponibili nella mappa.

L'accesso alla biglietteria sarà regolamentato da personale autorizzato: solamente le persone in possesso della mail di avvenuta conferma della prenotazione saranno ammesse. Giorno e ora di prenotazione saranno comunicati all'indirizzo mail fornito al momento della compilazione ed invio del form e saranno assegnati automaticamente in base all’ordine di invio della richiesta. Non saranno possibili spostamenti di giorno o di orario. Chi non si presenta perde il diritto di prelazione. Il form può essere compilato una sola volta. Controllare lo spam: vi è il rischio che la mail di convocazione venga bloccata dal filtro antispam.

Una volta conclusa la vendita su prelazione, da lunedì 29 agosto, alle ore 9, sarà possibile acquistare i biglietti in presenza, sia per la Giostra del Saracino di domenica 4 settembre, sia per la Prova Generale di venerdì 2 settembre, presso la biglietteria del percorso espositivo “I Colori della Giostra”. La biglietteria sarà aperta tutti i giorni con orario continuato 9-19 ed estensione fino alle 22 venerdì 2 settembre in concomitanza della Prova Generale. Dalle 16 di lunedì 29 agosto sarà attivata anche la vendita libera online.

Secondo il calendario dell’anno giostresco, sabato 27 agosto, alle ore 11 nella Sala del Consiglio comunale, si terrà la presentazione della Lancia d’Oro; domenica 28, alle 11 in piazza del Comune, è prevista la cerimonia di estrazione delle carriere e il giuramento dei capitani; da lunedì 29 agosto a giovedì 1 settembre, dalle 16.30 alle 19.30 in Piazza Grande, si svolgeranno le prove dei giostratori titolari ed esordienti; venerdì 2 settembre, dalle 17 alle 18, sempre in Piazza Grande, le prove dei giostratori titolari e dalle 21.30 la Prova generale; la mattina di sabato 3 settembre, alle 11.30 in piazza San Francesco, la Bollatura dei cavalli e l’investitura dei giostratori mentre la sera, dalle 21.30, le cene propiziatorie nelle piazze adiacenti le sedi dei Quartieri. Si corre Giostra il 4 settembre.

