La protesta dei pendolari: "Sul regionale Jazz un solo bagno e quando si rompe bisogna fermare il treno"

“Se scappa, fermiamo il treno”. Così si è sentito rispondere un pendolare nella tratta Arezzo-Firenze sul convoglio Jazz, treno regionale. Ma non è il solo che ha avuto questa risposta, tanto che a nome di un gruppo di pendolari aretini e anche valdarnesi ha deciso di scrivere al numero verde della Regione Toscana per chiedere: “Per favore accomodate il bagno”. Ma partiamo dall’inizio. “La tratta Arezzo-Firenze è percorsa soprattutto da tre tipi di treni di proprietà della Regione Toscana – racconta Alessandro a nome del gruppo di pendolari – Il Vivalto, il Rock e il Jazz, quest’ultimo uguale al Minuetto che serve la linea casentinese”. Ma di questi tre il Jazz ha una particolarità: un solo bagno in tutto il convoglio. “Nonostante ci siano tantissimi posti a sedere c’è un solo bagno. Il motivo? Perché il treno Jazz viene considerato alla stregua di un convoglio metropolitano e quindi non ci sono più di un servizio igienico”. Ma se la metro percorre distanze brevi, il Jazz copre una tratta che specialmente per chi sale ad Arezzo e deve arrivare a Firenze, è abbastanza lunga considerato poi che fa tutte le fermate. Ora il problema diventa quando quell’unico bagno è inagibile. Come è successo anche la scorsa settimana che molti utenti lo hanno trovato fuori uso. Ovviamente non capita tutti i giorni che il bagno sia fuori uso. A volte però sì. E dunque che si fa se c’è bisogno della toilette, ma non è agibile? La domanda è stata rivolta dagli stessi pendolari al capotreno e lui ha risposto: “Se uno ha bisogno del bagno – racconta Alessandro – il treno si ferma alla prima stazione utile e aspetta che il viaggiatore sia andato in toilette e poi sia risalito”. Ma a parte il disagio nei confronti degli altri viaggiatori, perché in questo modo uno rischia di arrivare in ritardo o di perdere anche le coincidenze, c’è un altro problema: “Non tutte le stazioni hanno il bagno. Per esempio a Bucine, Laterina, Ponticino le stazioni stesse sono chiuse e quindi i bagni inutilizzabili. L’ultima stazione utile per usufruire della toilette è Montevarchi, ma se uno si trova a dovere prendere il treno molto presto al mattino, rischia di trovare anche quello chiuso”. Insomma un notevole disagio, anche perché: “Per esempio – prosegue sempre il gruppo di pendolari – Nessuno se la sente di chiedere al capotreno di fermare il treno per andare in bagno. Domenica scorsa sul Jazz viaggiavano alcuni turisti, mamme con i bambini piccoli e il bagno era fuori uso, ma quando è stato detto loro che se avevano bisogno potevano fare fermare il convoglio, nessuno lo ha fatto”. Ma perché il bagno del treno a volte non può essere utilizzato? “Perché ci hanno detto che questi convogli devono rifornire il serbatoio dell’acqua all’Osmannoro e fino a quando il treno non va in quella direzione, il bagno resterà fuori uso”. Ecco dunque la richiesta dei pendolari a Tpl (trasporto pubblico locale): “Per favore, prima di partire, guardate se il bagno è usufruibile, altrimenti diventa davvero un grosso problema, perché nessuno degli utenti ha il coraggio di chiedere di fermare il treno”. Dopo sì che aveva ragione De Gregori quando cantava Generale: “Non fa più fermate neanche per p…..”.

