Camion divorato dalle fiamme, paura nella notte a Castiglion Fiorentino per fuoco e scoppi. Cause da accertare

26 agosto 2022

Camion in fiamme nella notte a Castiglion Fiorentino, momenti di paura per le esplosioni, sentite anche a distanza e per le lingue di fuoco nella zona artigianale del Ponte. E' successo dopo le 2 e l'incendio è stato domato verso le 3. Nessuna conseguenza alle persone, mezzo pesante completamente distrutto. Da accertare le cause, al vaglio come sempre tutte le ipotesi dall'evento accidentale a quello doloso.

I vigili del fuoco di Arezzo dopo l'intervento di spegnimento hanno avviato gli accertamenti. Sul posto anche i carabinieri, il personale dell'emergenza sanitaria e della Vab che ha nei pressi la propria sede.

Video su questo argomento Camion in fiamme nella notte a Castiglion Fiorentino, l'intervento dei vigili del fuoco.

La prima esplosione nel cuore della notte ha svegliato i residenti che si sono affacciati alle finestre. A fianco della struttura del Ponte, che ospita uffici e attività, le fiamme destavano impressione. Automobilisti in transito sulla rotatoria si sono fermati impauriti.

Inizialmente non era chiaro cosa fosse andato a fuoco mentre si susseguivano gli scoppi. I cittadini hanno dato l'allarme e sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Arezzo. Situazione messa in sicurezza e idranti in azione. Le esplosioni sono state originate probabilmente dalle gomme del mezzo pesante o dal materiale contenuto all'interno.

Una colonna di fumo si è alzata in aria. Odore acre. Molte persone, residenti o automobilisti di passaggio, hanno seguito l'intervento dei pompieri. La situazione è poi tornata alla normalità, spazio ora agli approfondimenti tecnici per capire come sia stato possibile che il camion parcheggiato abbia preso fuoco e alla fine ne sia rimasto solo lo scheletro.

