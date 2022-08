Arezzo, le sorelle della pizza: 20 anni di attività con il sorriso, il segreto del successo e festa con gli aretini

Luca Serafini 27 agosto 2022 a

a

a

Hanno lo stesso sorriso del primo giorno dietro al bancone: era l’agosto 2002. Da allora ad oggi ci sono in mezzo venti anni di pizze e un successo consolidato. Per le sorelle Beatrice, Rossella e Claudia (in ordine di età) questo è un giorno speciale, da condividere con tutti, e infatti dalle 18.30 in poi il locale Speedy Pizza di via Madonna del Prato offre l’aperitivo agli aretini. Musica con le note di Omero & Friends, drink, il piacere di stare insieme. In un periodo reso pesante dal caro bollette e dal galoppare dei costi delle materie prime, è bello vedere questo trio tutto al femminile sprizzare soddisfazione per il cammino fatto ed entusiasmo per quello da fare. Sempre sul pezzo. E sulle pizze. “Il segreto? La qualità. La cura massima nella scelta degli ingredienti di alto livello e la preparazione di tranci abbondanti, non scarsi, senza fare leva sull’aumento eccessivo dei prezzi che altrimenti scoraggia la clientela”. Questo rispondono le sorelle Testi, che fanno della loro unione la loro forza. E gli occhi si inumidiscono quando rammentano babbo Omero con il quale tutto ebbe inizio. Loro giovani e inesperte, lui che seppe indirizzarle e fornire le giuste dritte (“Ci ha insegnato tutto a partire dall’amore di stare al pubblico”) per mettere su un’attività seria che non durasse, come si dice ad Arezzo, il bercio di un gatto. Il locale va bene nonostante l’aumento dei costi che colpisce tutta la categoria. Il giro c’è, la clientela è fidelizzata, la formula del servizio svaria dalla pizza al trancio a quella al piatto, l’angolo bar, le insalatone, le focacce, gli arrotolati. L’asporto, il tavolo, il delivery. C’è profumo di accoglienza e un modo di fare professionale ed amichevole. Tantissimi giovani, famiglie, gente di ogni età. Il punto di ritrovo per studenti e ragazzi ma anche il luogo prescelto per la pausa pranzo e lo spuntino. “Molti clienti del primo giorno vengono ancora da noi” dicono le ragazze di Speedy “loro sono cresciuti e noi anche, ci scambiamo i ricordi... quanto tempo è passato”. In questi venti anni sono successe una montagna di cose in Italia e nel mondo, con semplicità e genuinità questa pizzeria ha sfidato il tempo. Anche il brutto periodo del lockdown è acqua passata. La trazione del locale, tutta rosa, funziona. “Riusciamo ad andare d’accordo, davvero, e questo grazie agli insegnamenti dei nostri genitori, babbo Omero e mamma Adelia, che fin da piccole ci hanno abituate a condividere ogni cosa. Ci parliamo, c’è dialogo, comunicazione. Ognuna ha la sua predisposizione ma tutte sappiamo fare tutto e siamo interscambiabili”. Beatrice per la preparazione, Rossella tratta con i fornitori, Claudia ha l’occhio della ragioniera. “E’ iniziato tutto quel lontano agosto 2002, tre sorelle giovani con poca esperienza ma con tanta voglia di lavorare. Abbiamo affrontato molte difficoltà ma con la nostra unione siamo andate avanti”. Buon 20° compleanno. E anche Confcommercio fa gli auguri alle tre sorelle di Speedy Pizza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.