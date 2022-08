Sansepolcro, si schianta con lo scooter contro un albero: grave diciottenne

27 agosto 2022 a

Grave incidente stradale la notte tra il 26 e il 27 agosto, a Sansepolcro, in provincia di Arezzo: un 18enne residente in Umbria ha perso il controllo dello scooter su cui viaggiava e è finito contro un albero a bordo strada. Il giovane, dopo essere stato soccorso, è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso 2 all'ospedale Le Scotte di Siena in codice giallo. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Sansepolcro.

