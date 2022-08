Dengue, donna ricoverata ad Arezzo. Scatta la disinfestazione intorno al San Donato

Marco Antonucci 28 agosto 2022 a

E’ ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Donato di Arezzo la donna cinquantenne, residente nel Fiorentino, che ha contratto il virus Dengue. E’ il secondo caso nell’arco di un paio di settimane dopo quello del bambino ricoverato ad Arezzo dopo un viaggio a Cuba. Anche la donna ha accusato i sintomi di ritorno dall’isola caraibica. Secondo i medici del nosocomio del capoluogo “le sue condizioni cliniche sono buone e in rapido miglioramento”. Prima di essere trasferita in Malattie infettive, la donna era stata visitata al pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia e da qui poi accompagnata al San Donato. Come prevedono le regole sanitarie in casi come questo, sono state attivate e già effettuate - confermano dalla Asl Toscana Sud Est - “le procedure di disinfestazione delle zanzare per le aree degli ospedali della Gruccia e del San Donato. Su Arezzo l’area da disinfestare, come da indicazioni regionali deve avere un raggio di 200 metri, coinvolge zone esterne all’ospedale e pertanto è stato coinvolto il Comune di Arezzo per la disinfestazione dell’area di competenza”. Per questo il sindaco Alessandro Ghinelli ha firmato un’ordinanza per un nuovo intervento di disinfestazione nella zona del San Donato, “al fine di prevenire malattie infettive trasmissibili attraverso la puntura degli insetti, in particolare della zanzara tigre”.

L’ordinanza prevede una serie puntuale di prescrizioni. In particolare è previsto che nelle aree pubbliche, caditoie stradali e pozzetti, aree private, aree verdi di pertinenza delle abitazioni presenti nell’arco di 200 metri dall’ospedale San Donato, si procederà alla disinfestazione con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, e alla ricerca ed eliminazione dei focolai larvali peri-domestici con ispezioni “porta a porta” delle eventuali abitazioni comprese nell’area segnalata. Dall’amministrazione comunale vengono ripetute le precauzioni da adottare durante il trattamento: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica; considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli, si suggerisce, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

A seguito della disinfestazione si raccomanda di rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavare abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso; procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone. Queste le strade interessate dall’intervento, che verrà effettuato nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 agosto: via Giuseppe Laschi, via Pietro Nenni, via Uguccione della Faggiola, via Giovanni Acuto, via Bettino Craxi, via Giuseppe di Vittorio, via Giovanni XXIII, via Alcide de Gasperi, piazza San Donato, via Antonio Pigafetta, via Bartolomeo Diaz, via Amerigo Vespucci, via Curtatone, via Paolo Toscanelli, via Alessandro dal Borro, via Cesare Battisti, via Luigi Cittadini.

