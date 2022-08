Arezzo, Baldaccio: affidati i lavori per lo slittamento del tunnel

Marco Antonucci 29 agosto 2022 a

Dopo il lungo stop “corre” il cantiere per la realizzazione della maxi rotonda in via Fiorentina, mentre a non molta distanza ci si prepara allo slittamento del monolite in cemento armato del secondo tunnel del Baldaccio che passerà sotto i binari della ferrovia. E’ la fotografia che arriva dalle due aree che al momento accolgono le opere pubbliche più importanti della città. In via Fiorentina l’avanzamento dell’intervento è ben visibile anche dalla strada, da chi si trova a passare all’altezza dell’incrocio oggi regolato da quei semafori che la realizzazione della rotatoria manderà definitivamente in pensione. L’area del campo scuola, fino a qualche mese fa invasa dalle sterpaglie, mostra adesso i segni del lavoro di uomini e mezzi.

“Si sta lavorando al by pass fognario” conferma Marco Sacchetti, l’assessore comunale al quale è stata affidata la delega a seguire quelli che sono stati ribattezzati gli interventi strategici e cioè oltre via Fiorentina, anche il secondo tunnel del Baldaccio e la realizzazione della nuova caserma della Polizia municipale in via Fabio Filzi. Un’operazione rilevante, quella attualmente in corso, che passa al di sotto del piano stradale per 4, 5 metri. Uno di quei sottoservizi che attraversano l’area e che rappresentano un capitolo importante nel completamento dell’opera. Un lavoro importante che procede anche sotto gli occhi di chi si trova a passare lungo uno degli snodi viari più trafficati della città. Quando gli aretini potranno finalmente attraversare quella rotatoria senza dover fermarsi al semaforo? “Puntiamo a completare l’opera entro la fine del 2023” conferma l’assessore Sacchetti, mettendo ovviamente in conto la complessità di un intervento come quello progettato per via Fiorentina. Senza dimenticare il lungo stop causato dall’aumento esponenziale del costo delle materie prime che ha di fatto bloccato i lavori. Per un cantiere che “corre” ce n’è uno che invece vive un momento di apparente calma dopo che nelle ultime settimane sono stati serrati i tempi per la realizzazione del grande monolite che oggi è ben visibile sul lato ferrovia della rotonda del Baldaccio. Devono essere osservati dei tempi tecnici riferiti al cemento, in vista del prossimo 14 settembre. Per quel giorno, un mercoledì, è infatti fissato l’inizio dello slittamento della grande infrastruttura che, nell’arco di una ventina di giorni, sarà fatta lentamente scivolare con un complesso sistema di martinetti, al di sotto dei binari, in un periodo dell’anno concordato con Rfi visto il minor numero di treni che transitano da e per la stazione di Arezzo. In questo modo non sarà interrotta la circolazione ferroviaria.

Nei giorni scorsi da Palazzo Cavallo è arrivato l’ok al raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicato l’appalto all’affidamento dei lavori “di infissione e traslazione del manufatto” ad una impresa, la Sac, che ha sede a Varese. La struttura in cemento armato che di fatto sarà il secondo tunnel di collegamento stradale tra il Baldaccio e Pescaiola, pesa 4.200 tonnellate, è lunga 39 metri, larga 12 e alta 8. Se le previsioni saranno rispettate la nuova viabilità tra via Alessandro dal Borro e via Baldaccio potrebbe essere inaugurata nei primi mesi del 2023.

