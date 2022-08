Arezzo, mancano i medici di famiglia: la Asl corre ai ripari

Marco Antonucci 29 agosto 2022 a

Tra la fine di agosto ed i primi giorni di settembre saranno tre i medici di medicina generale ed un pediatra di libera scelta che cesseranno la propria attività in provincia di Arezzo. E’ l’ultimo dato in ordine di tempo che arriva dalla Asl Toscana Sud Est e che fotografa una situazione, quella che riguarda i cosiddetti medici di famiglia che in più di un territorio fa registrare carenze nelle presenze dei camici bianchi che stanno creando più di una preoccupazione. Nei giorni scorsi il direttore sanitario, Simona Dei, in un’intervista al Corriere di Arezzo, aveva sottolineato come, nel territorio Asl (che ricordiamo comprende le province di Arezzo, Siena e Grosseto) “a fronte della pubblicazione di 86 zone carenti abbiamo ottenuto la possibilità di copertura soltanto per 25”.

Volendo guardare al dettaglio aretino, qual è la situazione in provincia? Domanda alla quale risponde Anna Beltrano, direttore del Dipartimento medicina del territorio. “La carenza dei medici di famiglia nell’area provinciale aretina è in linea con quella generalizzata e presente in tutta la Toscana e nel territorio nazionale, ed è dovuta a fattori noti di mancanza di medici disponibili e la concomitante cessazione di molti medici convenzionati per il raggiungimento del limite di età. Dobbiamo segnalare, però, che si tratta di una situazione in continua evoluzione, con continue entrate di nuovi medici e sostituzioni”. Quali sono le zone “critiche” in provincia di Arezzo, quelle dove la carenza di questi medici si fa più sentire? “Attualmente” spiega Anna Beltrano, “abbiamo 210 medici di medicina generale che operano in provincia di Arezzo, di cui 12 nuovi sono entrati in servizio in queste settimane. Stiamo ancora cercando di coprire le zone carenti tutt’ora scoperte utilizzando tutte le procedure a nostre disposizione, sia a tempo determinato che definitive. Le criticità emergono soprattutto in quelle aree del territorio come zone di montagna e comunque lontane dai centri urbani”.

Quali soluzioni la Asl può e intende adottare per far fronte a questi problemi? “Le soluzioni che possiamo adottare” risponde il direttore del Dipartimento medicina del territorio, “sono quelle in applicazione delle disposizioni normative nazionali e regionali: conferimento incarichi provvisori, innalzamento del massimale assistiti ai medici già presenti, ambulatori e supporto amministrativo infermieristico ai medici che lavorano nelle zone periferiche. L’accordo collettivo nazionale in vigore potenzia molto il concetto di presa in cura dei cittadini attraverso le forme di aggregazione della medicina generale e il potenziamento di nuovi modelli organizzativi come ad esempio le Case di comunità. Sulla base di questo la Regione Toscana nei prossimi mesi adotterà un piano di programmazione per la stipula dei nuovi Accordi integrativi regionali della medicina generale, che noi sicuramente adotteremo nel contesto aziendale”.

