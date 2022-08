Arezzo, esposto dei ristoratori di Tni contro il caro bollette: "Possono aderire tutti"

Francesca Muzzi 29 agosto 2022 a

Caro bollette un altro passo dei ristoratori. Stavolta a muoversi sono quelli di Tni (Tutela nazione imprese). “Abbiamo pronto un esposto alla magistratura per la speculazione sulle bollette energetiche”. A dirlo è Fabrizio Ferruzzi ristoratore di Laterina e direttore provinciale di Tni che difende i diritti dei ristoratori aretini. “Su questa nuova azione - prosegue - ci assiste l’avvocato Barbara Gualtieri presidente del Movimento difesa cittadino di Firenze ed è un’iniziativa alla quale possono prendere parte sia le aziende che gli stessi cittadini, perché il caro bollette non tocca solo i ristoratori, ma anche famiglie intere”. “Per chi volesse aderire all’esposto che sarà consegnato venerdì prossimo, può fare richiesta entro e non oltre domani, 31 agosto”. Un problema generale, che però Ferruzzi sottolinea: “Non è da ora che esiste questo problema, ma già dall’inizio dell’anno. Del caro bollette ne abbiamo risentito tutti e già da allora Tutela nazionale imprese aveva fatto un’ulteriore iniziativa quella di una raccolta firme su change.org Adesso quella raccolta firme è arrivata a oltre 110 mila adesioni”. Una situazione dunque destinata a ripercuotersi soprattutto verso la stagione autunno-inverno: “Per il momento noi ristoratori continuiamo a lavorare, perché d’estate si lavora di più grazie anche agli spazi fuori, ma degli aumenti di luce e gas ne risentiremo soprattutto in inverno quando inizieremo a lavorare soprattutto dentro”. E quali possono essere le soluzioni? “Per il momento appare impossibile trovarle - prosegue Ferruzzi - Pensiamo che servono gli aiuti dallo Stato più che abbassare di un grado i riscaldamenti. Le cifre da pagare sono consistenti e occorrono aiuti concreti”. E intanto qualche gestore ha comunicato gli aumenti in bolletta: “Personalmente avevo un contratto fisso di 10 centesimi e dal primo di ottobre mi scatta a 50 centesimi. Diventa difficile andare avanti e non parlo soltanto delle aziende, ma anche delle famiglie. Ci ritroveremo a dovere pagare bollette esorbitanti specie durante i mesi invernali. Per questo risparmiare o limitare i consumi non basterà”. “Servono aiuti più concreti e devono arrivare dallo Stato”, conclude Ferruzzi.

