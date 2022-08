Arezzo, scoperto il virus Usutu su alcuni uccelli morti a Talzano

29 agosto 2022 a

Un altro virus che colpisce gli animali individuato nel territorio aretino. Si tratta di un’infezione aviaria, l’Usutu di origine africana, molto rara negli umani e fino a qualche anno fa anche tra la fauna, almeno in Italia. Invece il servizio di sanità pubblica veterinaria dell’Azienda Asl Toscana sud est di Arezzo ha comunicato che sono stati fatti fare degli accertamenti sulle carcasse di uccelli selvatici morti, per lo più tordi, trovati presso l’area di tiro a segno di Talzano, nel comune di Arezzo. Giovedì scorso l’Istituto Zooprofilattico di Roma ha refertato la positività al virus Usutu su alcuni degli esemplari recuperati.

Il virus Usutu prende il nome da un fiume che nasce in Sud Africa e attraversa l’Afroca meridionale; in Europa il virus è conosciuto dal 1996 quando è stato isolato. Si tratta di un'infezione aviaria che è però estremamente rara negli esseri umani, spiega una nota della Asl, e viene trasmessa all'uomo esclusivamente tramite la puntura della zanzara Culex.

Analogamente alla febbre da West Nile (West Nile fever), l'agente causale è un Flavivirus patogeno per gli uccelli.

I due virus differiscono per la frequenza con cui si registrano casi di mortalità negli uccelli e per il minore impatto sulla sanità pubblica del virus Usutu rispetto a quello della West Nile fever. Nell'uomo, infatti, le infezioni da Usutu Virus (USUV) di cui si hanno notizie sono rarissime, aggiunge ancora la Asl. Al momento si contano sulle dita di una mano i casi di virus nell’uomo e si trovano nel nord Italia, in Friuli e Piemonte, tra l’altro asintomatici. La trasmissione avviena per l’appunto a causa di una zanzara o a seguito di trasfusione da soggetto infetto. Continuano invece a crescere i casi di infezione da West Nile Virus nell'uomo così come i decessi nel territorio italiano. A seguito della risposta dell’Istituto zooprofilattico l’Azienda Asl si è immediatamente attivata informando il Comune di Arezzo sulle eventuali azioni da intraprendere in questi casi. Sono in corso confronti tra Comune e Asl per valutare il da farsi a tutela della cittadinanza, e nelle prossime ore non è scluso che si proceda alla disinfestazione dell’area.

