San Giovanni Valdarno, caro bollette e la Ivv riattiva la cassa integrazione

Una bolletta del gas pari a 218 mila euro per il mese di luglio e una di agosto che, secondo le previsioni, dovrebbe aggirarsi sui 300 mila euro, numeri che obbligano Ivv, nonostante una crescita delle commesse, a un nuovo stop della produzione dopo quella nel periodo fra febbraio e giugno di quest’anno.

“Sono cifre - dice il presidente Simone Carresi - che per noi non sono sostenibili. Sono costi quasi quadruplicati perché lo scorso anno, nello stesso periodo, abbiamo ricevuto un conto da 61.800 euro. È vero, la produzione è aumentata del 35% rispetto al 2021, ma questo non giustifica rincari di questa misura”.

La parola definitiva e i dettagli saranno decisi nel consiglio di amministratore in programma per la giornata di domani ma si va verso una cassa integrazione di tredici settimane per i 51 dipendenti, anche se con modalità un po’ differenti fra gli addetti ai forni e chi si occupa di magazzino e spedizioni.

In questo periodo si sta cercando di produrre quantitativi importanti sia per evadere gli ordini che per riempire i magazzini per poi spegnere i forni, procedura per la quale sono necessari una quindicina di giorni, fra la metà e la fine di settembre e riprendere la produzione nel mese di dicembre o comunque prima di Natale, quando gli ordinativi sono soliti tornare a crescere.

Fondata nel 1952 come cooperativa di lavoratori, Ivv è una delle principali e pochissime vetrerie rimaste che producono in Italia con un brand ormai conosciuto in tutto il mondo. A febbraio, per una scelta dei vertici legata all’esorbitante aumento dei costi energetici, il costo del metano in un anno aumentato del 650% e il conflitto fra Russia e Ucraina aveva peggiorato la già critica situazione. L’azienda aveva bloccato la produzione e spento i forni, richiedendo la cassa integrazione per gli operai fino all’11 giugno, evadendo gli ordini ricorrendo alla scorte presenti nei magazzini.

Ad aprile si era svolta all’interno dell’azienda una sessione straordinaria del consiglio comunale con l’intervento dell’assessore regionale all’economia e attività produttive Leonardo Marras, l’11 luglio c’era stata una visita della sottosegretaria al Ministero economia e finanze Alessandra Sartore, solo che dal governo, come Carresi ha ricordato, più volte non è arrivato nessun aiuto concreto se non un credito d’imposta, a differenze del settore della ceramica artistica nazionale e, per quanto riguarda il vetro, solo quello di Murano.

Quindi di nuovo cassa interazione, sperando che il costo del gas fermi la sua corsa e si assesti su livelli accettabili che permettano alle aziende, specie quelle energetiche di produrre ai massimi livelli.

E oggi alle 12, dinanzi all’ingresso dell’Ivv, i candidati e le candidate aretine della coalizione di Centrosinistra si presenteranno nell’avvio della campagna elettorale per le prossime elezioni.

