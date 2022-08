Ritrovato coltello da combattimento dei tedeschi, veterani Gurka a Subbiano per il kukri nepalese

31 agosto 2022 a

Il museo della Karin di Subbiano si arricchisce di un altro cimelio di guerra. Il terreno restituisce un pezzo di storia sepolto per quasi ottant’anni. Il metal detector del gruppo di appassionati di ricerche e di storia locale legate al secondo conflitto bellico mondiale si è fermato sopra un reperto. Quello che a prima vista poteva sembrare un semplice pezzo di ferro è risultato nella realtà un coltello da combattimento tedesco dalle dimensioni di 24 centimetri di lunghezza con lama e quello che resta del manico un tempo di legno ma inevitabilmente andato distrutto dallo scorrere del tempo.

A fare la scoperta è stato Luca Barbanera, durante un’escursione nel basso Casentino in una zona dove le testimonianze dirette degli anziani del luogo segnalano la presenza di un accampamento tedesco. “Il terreno ci ha regalato” dicono dall’associazione del Museo della Karin “un altro oggetto che trasuda storia. Un coltello da combattimento tedesco, usato dai cacciatori di caprioli tedeschi nei primi anni del Novecento che si è rivelato un’arma importante durante la prima guerra mondiale per quei soldati che da casa se lo portarono dietro. Così la decisione di farlo come arma in dotazione anche nella seconda guerra mondiale”.

Si susseguono i ritrovamenti sulle tracce dei luoghi che hanno visto il passaggio del fronte oppure palcoscenico di eccidi e stragi. Recentemente "Quelli della Karin", hanno fatto riaffiorare ogive e bossoli della strage di San Severo. Emerse anche le piastrine del subbianese Orlindo Calbi e quella del partigiano Domenico Galli della banda partigiana che operava in Catenaia sotto il comando di Tifone, il partigiano Giovanni Zuddas, prima, e del tenente Siro Rossetti poi della Brigata Pio Borri.

Emblematica anche la scoperta di un kukri emerso dal campo di battaglia di Campriano. L’arma dei soldati Gurkha, il reparto dell’esercito britannico composto da soldati nepalesi, è un cimelio storico ricco di significato ed è appartenuto ad un combattente del settimo reggimento Gurkha dell’esercito britannico, per l’esattezza la compagnia C del secondo battaglione, distintosi il 25 luglio 1944 per la liberazione di Campriano dai tedeschi. Un ritrovamento dal grande valore simbolico e affettivo tanto da aver dato luogo a un’iniziativa che vedrà arrivare a Subbiano, il prossimo 1 settembre una delegazione di veterani del settimo reggimento Gurkha.

La comitiva farà tappa a Subbiano e visiterà il museo della Karin dove è stato esposto il kukri. La cerimonia proseguirà con la visita a San Polo da dove sarà volto lo sguardo sull’altura di Campriano conquistata il 25 luglio 1944 lasciando sul campo vite umane e feriti. La delegazione proseguirà con un tour lungo la linea gotica in Umbria per poi tornare nell’aretino il 3 settembre dove sarà deposta una corona d’alloro a Poggio Grillo, un altro battle honours del settimo reggimento Gurkha.

