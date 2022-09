Arezzo, scomparso dieci anni fa, L'ipotesi: caduto nel cassonetto. Iter per dichiarare la morte presunta

Luca Serafini 01 settembre 2022 a

Adelchi Lacurre sparì da Arezzo il 27 gennaio 2012, inghiottito da un mistero mai svelato. Molto probabilmente cadde in un bidone della spazzatura vicino a casa sua in zona Orciolaia: ne è convinto il figlio Giancarlo che ha fatto davvero di tutto per rintracciarlo. “Mio padre cercava il borsello smarrito” dice “lo videro già la sera prima aggirarsi con uno sgabello e tutto lascia supporre che al mattino presto finì dentro al cassonetto e venne portato via dal camion dei rifiuti, spero solo che per il freddo o un malore abbia perso conoscenza prima di arrivare all’inceneritore”. Una donna, tra le 6 e le 7, udì dei rumori provenire dal contenitore lungo la strada. Ma le certezze in questa storia non ci sono e dieci anni dopo, al tribunale di Arezzo è in corso la pratica per la “dichiarazione di morte presunta”. Inevitabile burocrazia per stabilire che una persona è deceduta pure se non si è trovato il corpo e mancano evidenze. Il signor Adelchi aveva 95 anni e oggi ne avrebbe 105, e la logica porterebbe a dire che in ogni caso non è più vivo, ma per sancirlo occorre un atto ufficiale e la dottoressa Alessia Caprio, Giudice istruttore presso il Tribunale di Arezzo, si occupa del fascicolo. Servono anche, per prassi, inserzioni sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani ed il figlio dello scomparso, a questo proposito, è scandalizzato per i costi che ritiene esorbitanti che come cittadino deve sostenere per queste inserzioni che il giudice gli chiede.”Ho ricevuto da un giornale un preventivo di più di mille euro e sono in attesa di sapere la cifra che dovrò pagare per gli altri due”.

Adelchi Lacurre era un vecchietto dinamico e pieno di interessi. Ex militare, ex impiegato statale all’ospedale Santa Giuliana di Perugia, poi impiegato ad Arezzo per una ditta di trasporti, teneva la contabilità della parrocchia dell’Orciolaia, amava fare l’orto, si spostava con la sua auto (rimasta ferma nel parcheggio della Pam).

Lacurre, vedovo, viveva da sé perché era autosufficiente. Se ne persero le tracce quel freddo giorno di gennaio. Il figlio Giancarlo era rimasto d’accordo col padre la sera prima per andare assieme a fare la denuncia di smarrimento della patente. Ma l’indomani, arrivato a casa, il genitore non c’era. C’era il gatto, c’era il cappotto, il cellulare. Tutto in ordine. Sparito. La segnalazione di scomparsa fece attivare vigili del fuoco, carabinieri, giornali, tv e la trasmissione della Rai, Chi l’ha visto?. La città era nella morsa del gelo e difficilmente l’anziano sarebbe sopravvissuto all’aperto, casomai avesse perso la memoria e vagasse. La testimonianza chiave, secondo Giancarlo, fu quella di un commerciante che quella mattina - anniversario del suo matrimonio - verso le 6,30 mentre portava fuori il cane prima di partire per Parigi, vide un signore anziano in cima ad uno sgabello che rovistava in un cassonetto della spazzatura. Preziosa anche la testimonianza di un donna, anche lei con il cane, che poco prima delle 7 sentì sentì dei rumori provenire da quel cassonetto ma, pensando a un animale, non dette l’allarme.

La sera prima, un altro testimone, aveva visto Lacurre in zona con uno sgabello. Il 95enne stava cercando il borsello. Quindi, salito in piedi sul bordo del cassonetto, sarebbe caduto accidentalmente dentro, intrappolato, e avrebbe poi seguito tragicamente il percorso del camion della nettezza urbana fino al termovalorizzatore di San Zeno. Accertamenti sui video dell’impianto, che controllano i materiali in entrata, non colsero anomalie. Ma erano immagini in bianco e nero e forse una persona di un metro e 65, gracile, con golf a losanghe, può essere sfuggito. Fatto sta che di Adelchi Lacurre non si è saputo più nulla. E l’incontro riferito da una signora, in via Marco Perennio alle 10 del mattino, sarebbe da collocare al giorno precedente alla scomparsa. Fu un vuoto improvviso e grande per la famiglia Lacurre. Adelchi era una persona vivace, intraprendente, generosa. Il figlio Giancarlo non ha rimarginato questa ferita: anche se un genitore a quell’età è normale che muoia, le modalità furono particolari e dolorose. La casa dell’anziano è rimasta vuota per un po’ nella speranza, flebile, che tornasse, poi è stata affittata. Ora, superati i dieci anni di legge, un atto che attesti la morte di Adelchi serve per tutti gli atti successori, come la vendita dell’appartamento. Ad assistere i familiari è l’avvocato Silvia Colaianni. Conclusione dell’iter prevista entro il 2022. Nel rimettere in ordine le cose del padre, Giancarlo ha visto scorrere la sua vita: nato in Friuli, la guerra, le lettere d’amore alla ragazza che poi sarebbe diventata la moglie. In una c’era una rosa per lei con la raccomandazione alla censura di non toccarla. Tenerezza. Ricordi di un signore speciale sparito un giorno di gennaio.

