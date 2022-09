Arezzo, feriti due ventenni nell'auto contro un albero a Ponticino e una coppia in A1

04 settembre 2022 a

Due ventenni del Valdarno e una coppia della Lombardia sono rimasti feriti in due diversi incidenti stradali avvenuti questa mattina, domenica 4 settembre. Il primo si è verificato a Ponticino nel comune di Laterina, via Arno, poco prima delle 6. Un'auto è finita contro il tronco di un albero e due giovani di 20 e 23 anni hanno riportato lesioni: uno è stato trasportato all'ospedale della Gruccia in codice giallo, mentre per l'altro si è reso necessario il trasferimento alle Scotte di Siena con l'elicottero Pegaso: per il 23enne il codice è rosso. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco - che hanno liberato dalle lamiere uno dei ventenni - oltre all'ambulanza della Misericordia di San Giustino Valdarno e della Misericordia di Arezzo.

Il secondo incidente è avvenutosele 6.45 lungo l'Autostrada A1, tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione nord e anche in questo caso coinvolta soltanto una macchina. A bordo c'erano un uomo di 43 anni e una donna di 38, della Lombardia, trasportati all'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. Sul luogo dell'incidente Polizia Stradale, Vigili del fuoco, ambulanze della Misericordia di Monte San Savino e della Pubblica assistenza di Foiano della Chiana.

