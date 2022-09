Donna di 60 anni muore investita da auto a Castiglion Fiorentino

05 settembre 2022 a

Una donna di 60 anni è morta nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 settembre 2022, a Castiglion Fiorentino. L'incidente è avvenuto in via Madonna del Rivaio dopo le 14. Una macchina in transito ha urtato la sessantenne che nell'impatto è stata sbalzata fuori dalla sede stradale.

Sul posto - il tratto della strada tra la casa della salute e la strada regionale 71 - sono rapidamente intervenuti i soccorritori, ma non c'è stato nulla da fare per salvarla. La donna è deceduta sul posto nonostante i tentativi di rianimazione.

Sono intervenuti l'ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino, l'infermieristica della Misericordia di Cortona, attivato anche elisoccorso Pegaso 2, che non dovendo più intervenire, è rientrato alla base, e le forze dell'ordine.

